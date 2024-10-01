Эстония меняет структуру помощи Украине для подъема оборонной промышленности, - Певкур

Эстония намерена изменить структуру военной помощи Украине, сделав акцент на производстве нужной Украине продукции на эстонских предприятиях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство ERR, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Эстония намерена реструктурировать военную помощь, предоставляемую Украине, с таким расчетом, чтобы в ней доминировала продукция эстонских предприятий".

"Мы сказали Украине, что мы будем давать то, что мы [сами] производим, и будем явно направлять эти деньги в эстонскую экономику, в эстонскую оборонную промышленность. Поэтому у нас продолжаются переговоры с украинцами о том, в чем заключаются наши возможности", - сказал министр обороны, которого цитирует агентство.

По оценке Певкура, эстонская оборонная промышленность способна производить продукции более чем на EUR100 млн в год. Сейчас идет уточнение потребностей Украины, чтобы адаптировать продукцию под эти потребности. "Хотят ли они прежде всего разминирование, судостроение, беспилотники, устройства наблюдения. Мы передали Украине [информацию] о наших возможностях и теперь пытаемся найти разумный компромисс, в котором учитываются их приоритеты и наши производственные возможности", - сказал министр обороны.

В 2023 году Эстония предоставила Украине помощь на сумму около EUR100 млн, что составляет 0,25% ВВП страны.

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