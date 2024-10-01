Естонія змінює структуру допомоги України для підйому оборонної промисловості, - Певкур

Естонія має намір змінити структуру військової допомоги Україні, зробивши акцент на виробництві потрібної Україні продукції на естонських підприємствах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Естонія має намір реструктурувати військову допомогу, що надається Україні, з таким розрахунком, щоб у ній домінувала продукція естонських підприємств".

"Ми сказали Україні, що ми даватимемо те, що ми [самі] виробляємо, і будемо явно спрямовувати ці гроші в естонську економіку, в естонську оборонну промисловість. Тому в нас тривають переговори з українцями про те, у чому полягають наші можливості", - сказав міністр оборони, якого цитує агентство.

За оцінкою Певкура, естонська оборонна промисловість здатна виробляти продукції більше, ніж на EUR100 млн на рік. Наразі триває уточнення потреб України, щоб адаптувати продукцію під ці потреби. "Чи хочуть вони насамперед розмінування, суднобудування, безпілотники, пристрої спостереження. Ми передали Україні [інформацію] про наші можливості й тепер намагаємося знайти розумний компроміс, у якому враховуються їхні пріоритети та наші виробничі можливості", - сказав міністр оборони.

У 2023 році Естонія надала Україні допомогу на суму близько EUR100 млн, що становить 0,25% ВВП країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща і країни Балтії просять ЄС про фінансування оборонної лінії на кордоні з РФ та Білоруссю