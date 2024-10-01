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Новости Война
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Рашисты нанесли удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье: 1 человек погиб, 6 раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

Авіаудар по Запоріжжю 1 жовтня

Российские войска выпустили управляемые авиационные бомбы в направлении Запорожья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах сообщили, что враг запустил несколько КАБов на Запорожье.

В области объявлена воздушная тревога из-за значительной активности вражеской тактической авиации на юго-востоке.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил взрывы в городе.

"Повторные взрывы в Запорожье", - уточнил он.

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Обновленная информация

Как впоследствии уточнил Федоров, предварительно враг нанес 6 ударов по городу.

"Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых. Информация по разрушению и состоянию людей уточняется", - добавил он.

Обновлено в 12:40

Позже глава ОВА уточнил, что в результате вражеского обстрела Запорожья один человек погиб, пятеро ранены.

Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры.

По состоянию на 12:50 уже шесть раненых и один погибший.

Федоров опубликовал последствия атаки Запорожья авиабомбами: 

Авіаудар по Запоріжжю 1 жовтня
Авіаудар по Запоріжжю 1 жовтня
Авіаудар по Запоріжжю 1 жовтня
Авіаудар по Запоріжжю 1 жовтня

Автор: 

взрыв (6775) Запорожье (2670) обстрел (27396) КАБ (369)


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Тепер разом з Харковом, кацапи КАБами дотягуються до Запоріжжя. ******** кожен день. F-16 повинні були закрити питання з кабами. F-16 нам для чого?
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01.10.2024 12:10 Ответить
Треба щось робити. Вони вже почали кошмарити Запоріжжя кабами.
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01.10.2024 12:16 Ответить
Казали тих півней з кабами будуть ф16 збивати , шось хтось ******?
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01.10.2024 12:25 Ответить
Херячить по аэродромам надо.
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01.10.2024 12:47 Ответить
Надо наступать на Мелитополь и Энергодар и ПВО побольше в Запорожье, также ф-16 самолёты. У нас в городе живут переселенцы, убежавшие от войны, мы большой волонтёрский город.
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01.10.2024 13:00 Ответить
 
 