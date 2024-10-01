Рашисты нанесли удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье: 1 человек погиб, 6 раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска выпустили управляемые авиационные бомбы в направлении Запорожья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах сообщили, что враг запустил несколько КАБов на Запорожье.

В области объявлена воздушная тревога из-за значительной активности вражеской тактической авиации на юго-востоке.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил взрывы в городе.

"Повторные взрывы в Запорожье", - уточнил он.

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Обновленная информация

Как впоследствии уточнил Федоров, предварительно враг нанес 6 ударов по городу.

"Попали по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. На данный момент известно о двух раненых. Информация по разрушению и состоянию людей уточняется", - добавил он.

Обновлено в 12:40

Позже глава ОВА уточнил, что в результате вражеского обстрела Запорожья один человек погиб, пятеро ранены.

Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры.

По состоянию на 12:50 уже шесть раненых и один погибший.

Федоров опубликовал последствия атаки Запорожья авиабомбами:







