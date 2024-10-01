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Рашисти вдарили по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі: 1 людина загинула, 6 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Авіаудар по Запоріжжю 1 жовтня

Російські війська випустили керовані авіаційні бомби у напрямку Запоріжжя

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

У Повітряних силах повідомили, що ворог запустив декілька КАБів на Запоріжжя. 

В області оголошена повітряна тривога через значну активність ворожої тактичної авіації на південному сході. 

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив вибухи у місті. 

"Повторні вибухи у Запоріжжі", - уточнив він. 

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Оновлена інформація

Як згодом уточнив Федоров, попередньо, ворог завдав 6 ударів по місту.

"Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених. Інформація щодо руйнувать та стану людей уточнюється", - додав він.

Оновлено о 12:40 

Пізніше голова ОВА уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя одна людина загинула, пʼятеро поранені.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури.

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Станом на 12:50 вже шестеро поранених і один загиблий.

Федоров опублікував наслідки атаки Запоріжжя авіабомбами: 

Авіаудар по Запоріжжю 1 жовтня
Авіаудар по Запоріжжю 1 жовтня
Авіаудар по Запоріжжю 1 жовтня
Авіаудар по Запоріжжю 1 жовтня

Автор: 

вибух (4487) Запоріжжя (2285) обстріл (28717) КАБ (369)


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Тепер разом з Харковом, кацапи КАБами дотягуються до Запоріжжя. ******** кожен день. F-16 повинні були закрити питання з кабами. F-16 нам для чого?
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01.10.2024 12:10 Відповісти
Треба щось робити. Вони вже почали кошмарити Запоріжжя кабами.
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01.10.2024 12:16 Відповісти
Казали тих півней з кабами будуть ф16 збивати , шось хтось ******?
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01.10.2024 12:25 Відповісти
Херячить по аэродромам надо.
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01.10.2024 12:47 Відповісти
Надо наступать на Мелитополь и Энергодар и ПВО побольше в Запорожье, также ф-16 самолёты. У нас в городе живут переселенцы, убежавшие от войны, мы большой волонтёрский город.
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01.10.2024 13:00 Відповісти
 
 