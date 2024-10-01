Рашисти вдарили по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі: 1 людина загинула, 6 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські війська випустили керовані авіаційні бомби у напрямку Запоріжжя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
У Повітряних силах повідомили, що ворог запустив декілька КАБів на Запоріжжя.
В області оголошена повітряна тривога через значну активність ворожої тактичної авіації на південному сході.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив вибухи у місті.
"Повторні вибухи у Запоріжжі", - уточнив він.
Оновлена інформація
Як згодом уточнив Федоров, попередньо, ворог завдав 6 ударів по місту.
"Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених. Інформація щодо руйнувать та стану людей уточнюється", - додав він.
Оновлено о 12:40
Пізніше голова ОВА уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя одна людина загинула, пʼятеро поранені.
Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури.
Станом на 12:50 вже шестеро поранених і один загиблий.
Федоров опублікував наслідки атаки Запоріжжя авіабомбами:
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