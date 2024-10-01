Рашисти вдарили по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі: 1 людина загинула, 6 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська випустили керовані авіаційні бомби у напрямку Запоріжжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

У Повітряних силах повідомили, що ворог запустив декілька КАБів на Запоріжжя.

В області оголошена повітряна тривога через значну активність ворожої тактичної авіації на південному сході.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив вибухи у місті.

"Повторні вибухи у Запоріжжі", - уточнив він.

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Оновлена інформація

Як згодом уточнив Федоров, попередньо, ворог завдав 6 ударів по місту.

"Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених. Інформація щодо руйнувать та стану людей уточнюється", - додав він.

Оновлено о 12:40

Пізніше голова ОВА уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя одна людина загинула, пʼятеро поранені.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури.

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Станом на 12:50 вже шестеро поранених і один загиблий.

Федоров опублікував наслідки атаки Запоріжжя авіабомбами:







