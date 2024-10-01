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Новости
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Украинский суд конфисковал 6 компаний российского олигарха Гориловского, поставляющего продукцию ВС РФ, - СБУ

Російський олігарх Мирон Горіловський

По материалам Службы безопасности и Офиса генерального прокурора Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины активов подсанкционных российских олигархов, в частности, Мирона Гориловского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, речь идет о шести украинских компаниях, входящих в промышленный конгломерат "Группа Полипластик", долями в которых россиянин владел через подконтрольных лиц.

Что известно о группе "Полипластик"?

Группа "Полипластик" контролируется российскими олигархами и является одним из крупнейших производителей полимерных труб и композитных полимерных материалов в Европе.

По материалам следствия, российские компании Гориловского поставляют свою продукцию для нужд военных баз, заводов и оккупационных органов страны-агрессора, в частности во временно захваченном Крыму.

Также предприятия российского монополиста участвуют в производстве комплектующих для стрелкового оружия вооруженных сил рф.

"Таким образом этот российский олигарх и его сообщники финансируют войну РФ против Украины", - отмечают в СБУ.

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Активы Гориловского в Украине

Как свидетельствуют материалы производства, Гориловский владел украинскими "филиалами" через третьих лиц и оффшорные компании.

Сейчас суд принял решение о взыскании корпоративных прав этих предприятий в собственность Украины для обеспечения их бесперебойной работы в пользу нашего государства.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности, продолжается расследование для установления всех фактов преступной деятельности бенефициарных владельцев российской корпорации.

Автор: 

конфискация (601) россия (95702) СБУ (19937)


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ну и ро... ЖИ...
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01.10.2024 14:46 Ответить
Эти могды!
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01.10.2024 15:51 Ответить
Если в кране нет воды
И взрывчатка в рации,
Это всё опять следы
Всем известной нации! (с)
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01.10.2024 16:39 Ответить
.... надто швидко спрацювало наше правосуддя, майже 3 роки вичікували на парєшать.
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01.10.2024 17:16 Ответить
 
 