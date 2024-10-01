Украинский суд конфисковал 6 компаний российского олигарха Гориловского, поставляющего продукцию ВС РФ, - СБУ

По материалам Службы безопасности и Офиса генерального прокурора Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины активов подсанкционных российских олигархов, в частности, Мирона Гориловского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, речь идет о шести украинских компаниях, входящих в промышленный конгломерат "Группа Полипластик", долями в которых россиянин владел через подконтрольных лиц.

Что известно о группе "Полипластик"?

Группа "Полипластик" контролируется российскими олигархами и является одним из крупнейших производителей полимерных труб и композитных полимерных материалов в Европе.

По материалам следствия, российские компании Гориловского поставляют свою продукцию для нужд военных баз, заводов и оккупационных органов страны-агрессора, в частности во временно захваченном Крыму.

Также предприятия российского монополиста участвуют в производстве комплектующих для стрелкового оружия вооруженных сил рф.

"Таким образом этот российский олигарх и его сообщники финансируют войну РФ против Украины", - отмечают в СБУ.

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Активы Гориловского в Украине

Как свидетельствуют материалы производства, Гориловский владел украинскими "филиалами" через третьих лиц и оффшорные компании.

Сейчас суд принял решение о взыскании корпоративных прав этих предприятий в собственность Украины для обеспечения их бесперебойной работы в пользу нашего государства.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности, продолжается расследование для установления всех фактов преступной деятельности бенефициарных владельцев российской корпорации.