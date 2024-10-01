Украинский суд конфисковал 6 компаний российского олигарха Гориловского, поставляющего продукцию ВС РФ, - СБУ
По материалам Службы безопасности и Офиса генерального прокурора Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины активов подсанкционных российских олигархов, в частности, Мирона Гориловского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, речь идет о шести украинских компаниях, входящих в промышленный конгломерат "Группа Полипластик", долями в которых россиянин владел через подконтрольных лиц.
Что известно о группе "Полипластик"?
Группа "Полипластик" контролируется российскими олигархами и является одним из крупнейших производителей полимерных труб и композитных полимерных материалов в Европе.
По материалам следствия, российские компании Гориловского поставляют свою продукцию для нужд военных баз, заводов и оккупационных органов страны-агрессора, в частности во временно захваченном Крыму.
Также предприятия российского монополиста участвуют в производстве комплектующих для стрелкового оружия вооруженных сил рф.
"Таким образом этот российский олигарх и его сообщники финансируют войну РФ против Украины", - отмечают в СБУ.
Активы Гориловского в Украине
Как свидетельствуют материалы производства, Гориловский владел украинскими "филиалами" через третьих лиц и оффшорные компании.
Сейчас суд принял решение о взыскании корпоративных прав этих предприятий в собственность Украины для обеспечения их бесперебойной работы в пользу нашего государства.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности, продолжается расследование для установления всех фактов преступной деятельности бенефициарных владельцев российской корпорации.
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