Український суд конфіскував 6 компаній російського олігарха Горіловського, який постачає продукцію ЗС РФ, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки та Офісу генерального прокурора Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про передачу в дохід України активів підсанкційних російських олігархів, зокрема, Мирона Горіловського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, йдеться про шість українських компаній, що входять до промислового конгломерату "Група Поліпластик", частками в яких росіянин володів через підконтрольних осіб.

Що відомо про групу "Поліпластик"?

Група "Поліпластик" контролюється російськими олігархами та є одним з найбільших виробників полімерних труб та композитних полімерних матеріалів в Європі.

За матеріалами слідства, російські компанії Горіловського постачають свою продукцію для потреб військових баз, заводів та окупаційних органів країни-агресора, зокрема у тимчасово захопленому Криму.

Також підприємства російського монополіста беруть участь у виробництві комплектуючих для стрілецької зброї збройних сил рф.

"Таким чином цей російській олігарх та його спільники фінансують війну РФ проти України", - наголошують у СБУ.

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Активи Горіловського в Україні

Як свідчать матеріали провадження, Горіловський володів українськими "філіями" через третіх осіб та офшорні компанії.

Наразі суд ухвалив рішення про стягнення корпоративних прав цих підприємств у власність України для забезпечення їхньої безперебійної роботи на користь нашої держави.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки, триває розслідування для встановлення всіх фактів злочинної діяльності бенефіціарних власників російської корпорації.