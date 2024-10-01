На фронте произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 110 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 2 ракетных удара (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 104 КАБ) и 446 ударов дронами-камикадзе, совершил 2713 обстрелов позиций наших войск.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Старицы и Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой. Ситуация контролируемая. По имеющейся информации на данном направлении за сегодня противник потерял 89 человек убитыми и ранеными, также украинскими защитниками уничтожены две и повреждены три единицы автомобильной техники.

Враг совершил 23 атаки на наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время 13 боестолкновений в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки завершились, еще десять атак продолжаются.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Григорьевки и в направлении Ступочков. На Торецком направлении оккупанты за сегодня десять раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в пяти локациях.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 22 штурмовые и наступательные действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки. Три боестолкновения на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 61 и ранили 102 оккупантов. Уничтожено шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и склад боеприпасов. Также повреждены три вражеских ББМ и две единицы автомобильной техники захватчиков.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 21 боевое столкновение. До сих пор продолжается восемь атак оккупационных войск вблизи Горняка, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времевском направлении враг пытался прорваться к Богоявленке, но помешали этому наши мужественные защитники.

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Боевые действия на юге

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешные атаки неподалеку населенных пунктов Новоданиловка и Малые Щербаки. Продолжается атака вблизи Каменского. Ситуация контролируемая.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.