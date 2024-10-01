На фронте произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 110 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Враг нанес 2 ракетных удара (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 104 КАБ) и 446 ударов дронами-камикадзе, совершил 2713 обстрелов позиций наших войск.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Старицы и Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой. Ситуация контролируемая. По имеющейся информации на данном направлении за сегодня противник потерял 89 человек убитыми и ранеными, также украинскими защитниками уничтожены две и повреждены три единицы автомобильной техники.
Враг совершил 23 атаки на наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время 13 боестолкновений в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки завершились, еще десять атак продолжаются.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Григорьевки и в направлении Ступочков. На Торецком направлении оккупанты за сегодня десять раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в пяти локациях.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 22 штурмовые и наступательные действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки. Три боестолкновения на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 61 и ранили 102 оккупантов. Уничтожено шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и склад боеприпасов. Также повреждены три вражеских ББМ и две единицы автомобильной техники захватчиков.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 21 боевое столкновение. До сих пор продолжается восемь атак оккупационных войск вблизи Горняка, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.
На Времевском направлении враг пытался прорваться к Богоявленке, но помешали этому наши мужественные защитники.
Боевые действия на юге
Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешные атаки неподалеку населенных пунктов Новоданиловка и Малые Щербаки. Продолжается атака вблизи Каменского. Ситуация контролируемая.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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Противник зайняв північну частину Макіївки і просунувся в розташовану західніше лісопосадку.
📍49.233476, 37.971286
Покровський напрямок.
На захід від Миколаївки російські війська розстріляв 16 бійців ЗСУ, які здалися в полон.
📍48.250113, 37.316279
Доповнення до ранкового зведення: противник закріпився в південно-східній частині Цукуриного і зайняв шахту «імені Святителя Василія Великого», розташовану на південний схід.
Вугледарський напрямок.
На північний захід від шахти «Південно-Донбаська №3» противник просунувся на глибину до 1.4 км, зайнявши вентствол цієї шахти.
Противник захопив решту Вугледару - північно-східну частину міста."