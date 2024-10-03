РУС
Новости
Путин назначил "дээнэровца" Жогу своим представителем на Урале

путін і днрівець жога

Президент РФ Владимир Путин 2 октября назначил одного из бывших главарей группировки "ДНР" Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Артем Жога - отец бывшего главы так называемого "батальона "Спарта" Владимира Жоги, который был ликвидирован в марте 2022 года. До 2016 года этим подразделением группировки командовал гражданин России Арсен Павлов, известный как Моторола.

Жога был сопредседателем избирательного штаба Путина на выборах в марте 2024 года. В декабре 2023 года именно в разговоре с Жогой Путин официально объявил, что идет на пятый срок.

Также читайте: Китай вместе с Россией будет способствовать поддержанию мира и стабильности в мире, - Си Цзиньпин

"днреівця"

Афтир!
Прочитай, а потім спробуй вимовити вголос те, що написав!
від слова дно, дніще
Ми вже давно програли кацапам інформаційно!
В них з кожної праски кажуть не влада-режим,війська-формування,т.т.п.
А в нас замість окупанти-війська РФ,так,ще *** з великої літери!
колоборанти, сепари-ні! Дно,Лнр
Центр керування терористами-міністерство оборони РФ,
*****-ні,то путін,то їхній президент
Негідники та покидьки- еліта расєі.
ну той що??
Зе оточують тільки ригіАНАЛи і всім байдуже
Ех моторило і гіва не дожили. Були в новою елітою на рашці))
