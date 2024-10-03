Путин назначил "дээнэровца" Жогу своим представителем на Урале

Президент РФ Владимир Путин 2 октября назначил одного из бывших главарей группировки "ДНР" Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Артем Жога - отец бывшего главы так называемого "батальона "Спарта" Владимира Жоги, который был ликвидирован в марте 2022 года. До 2016 года этим подразделением группировки командовал гражданин России Арсен Павлов, известный как Моторола.

Жога был сопредседателем избирательного штаба Путина на выборах в марте 2024 года. В декабре 2023 года именно в разговоре с Жогой Путин официально объявил, что идет на пятый срок.

