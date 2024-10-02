Путін призначив "днреівця" Жогу своїм представником на Уралі

Президент РФ Володимир Путін 2 жовтня призначив одного з колишніх ватажків угруповання "ДНР" Артема Жогу своїм повноважним представником в Уральському федеральному окрузі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Артем Жога – батько колишнього очільника так званого "батальйону "Спарта" Володимира Жоги, який був ліквідований у березні 2022 року. До 2016 року цим підрозділом угруповання командував громадянин Росії Арсен Павлов, відомий як Моторола.

Жога був співголовою виборчого штабу Путіна на виборах у березні 2024 року. У грудні 2023 року саме в розмові із Жогою Путін офіційно оголосив, що йде на п’ятий термін.

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