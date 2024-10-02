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Новини
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Путін призначив "днреівця" Жогу своїм представником на Уралі

путін і днрівець жога

Президент РФ Володимир Путін 2 жовтня призначив одного з колишніх ватажків угруповання "ДНР" Артема Жогу своїм повноважним представником в Уральському федеральному окрузі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Артем Жога – батько колишнього очільника так званого "батальйону "Спарта" Володимира Жоги, який був ліквідований у березні 2022 року. До 2016 року цим підрозділом угруповання командував громадянин Росії Арсен Павлов, відомий як Моторола.

Жога був співголовою виборчого штабу Путіна на виборах у березні 2024 року. У грудні 2023 року саме в розмові із Жогою Путін офіційно оголосив, що йде на п’ятий термін.

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Автор: 

путін володимир (23910) росія (65459)


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03.10.2024 00:07 Відповісти
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03.10.2024 08:31 Відповісти
"днреівця"

Афтир!
Прочитай, а потім спробуй вимовити вголос те, що написав!
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03.10.2024 00:33 Відповісти
від слова дно, дніще
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03.10.2024 02:21 Відповісти
Ми вже давно програли кацапам інформаційно!
В них з кожної праски кажуть не влада-режим,війська-формування,т.т.п.
А в нас замість окупанти-війська РФ,так,ще *** з великої літери!
колоборанти, сепари-ні! Дно,Лнр
Центр керування терористами-міністерство оборони РФ,
*****-ні,то путін,то їхній президент
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03.10.2024 12:54 Відповісти
Негідники та покидьки- еліта расєі.
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03.10.2024 01:23 Відповісти
ну той що??
Зе оточують тільки ригіАНАЛи і всім байдуже
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03.10.2024 05:05 Відповісти
Ех моторило і гіва не дожили. Були в новою елітою на рашці))
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03.10.2024 10:37 Відповісти
 
 