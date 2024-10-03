РУС
15 лет тюрьмы получили брат и сестра с Харьковщины, помогавшие врагу сорвать поставки техники и оружия на передовую

Брат і сестра з Харківщини передавали інформацію про ЗСУ

Брат и сестра из Изюмского района Харьковской области приговорены к 15 годам заключения. Они передавали врагу подробную информацию о железнодорожных мостах, наземных пешеходных переходах, трубах и тоннелях.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал двух граждан виновными в государственной измене, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им обоим назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как действовали агенты РФ

Осужденные - брат и сестра, которые проживали в поселке Донец Изюмского района и работали на местном коммунальном предприятии.

Прокуроры доказали, что в августе 2023 года с женщиной через мессенджер связался сотрудник главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Он поставил ей задачу - собирать и передавать информацию о местах расположения ВСУ, фортификационных сооружений, объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Изюмского и Чугуевского районов. К реализации этой задачи женщина привлекла своего брата.

Полученные сведения брат и сестра передавали российскому куратору в виде текстовых сообщений, фотографий и скриншотов с Google-maps с пометками геолокаций.

Осужденные передавали врагу подробную информацию о железнодорожных мостах, наземных пешеходных переходах, трубах и тоннелях.

Благодаря этим данным враг планировал осуществить диверсии на железнодорожных линиях во время движения грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов.

Кроме того, по требованию российского куратора в конце декабря 2023 года осужденные составили письменные согласия о сотрудничестве.

В марте 2024 года правоохранители задержали их в поселке Донец на Изюмщине.

Приговор они ожидали, находясь под стражей. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Топ комментарии
+6
Это фактически госизмена. Разве это не пожизненное заключение, если докажут вину?
03.10.2024 17:25 Ответить
+5
Якби таку мразь повісили на великій площі ,
та щоб всі громадяни це бачили , то не було би стільки зрадників
в Украіні 😡
Так , мені скажуть , що це не гуманно , а вбивати своіх захисників
руками кацапів - гуманно ?🧌
03.10.2024 16:57 Ответить
+5
Коли візьмуть за зад тих хто зливає плани ЗСУ? А то тільки якусь дрібноту ловите. Чого великі кротяри по ОПі безнаказано ''плавають''?!!!
03.10.2024 16:58 Ответить
Драко, пилять...
03.10.2024 16:47 Ответить
Сподіваюсь їх добри ******№ при затриманні,щоб хоч якось відчули курви.
03.10.2024 16:48 Ответить
Что нибудь делается для противодействия тем установкам рашизма и малороссийства которые вложил СССР и рашка в украинцев? Госпрограмма на ТВ по истории например. Них***!
03.10.2024 16:50 Ответить
А інші получають медальки і премії - коли замість 1 млн. дронів поставили 50 шт.
03.10.2024 16:51 Ответить
Якби таку мразь повісили на великій площі ,
та щоб всі громадяни це бачили , то не було би стільки зрадників
в Украіні 😡
Так , мені скажуть , що це не гуманно , а вбивати своіх захисників
руками кацапів - гуманно ?🧌
03.10.2024 16:57 Ответить
От якраз вони своїм помагали.
03.10.2024 17:56 Ответить
Коли візьмуть за зад тих хто зливає плани ЗСУ? А то тільки якусь дрібноту ловите. Чого великі кротяри по ОПі безнаказано ''плавають''?!!!
03.10.2024 16:58 Ответить
давайте ловити всіх. Ви не проти?
03.10.2024 17:05 Ответить
Так коли вже?
03.10.2024 18:00 Ответить
инцест и русский мир, прозаично ...
03.10.2024 17:20 Ответить
Это фактически госизмена. Разве это не пожизненное заключение, если докажут вину?
03.10.2024 17:25 Ответить
Краще лоба намастить зеленкою.
03.10.2024 17:27 Ответить
я б дав давала пожизненно сколько смертей после их , да и судей судить надо первые провокаторы
03.10.2024 17:38 Ответить
Опять?! Какие наюх 15лет?! Война идет, война за выживание государства и нации. За саботаж - расстрел на месте. С последующим показом по тв
03.10.2024 17:48 Ответить
а чого їбальники заретушовані
03.10.2024 19:20 Ответить
... конспЕрации...
схоже, що знайшла старий зошит з рос. мови (навіть, в грубі не спалила!) та й там і писала!
03.10.2024 19:50 Ответить
У них фамилия не Безуглые?
Нет.
Тогда им низзя сливать инфу врагу
03.10.2024 20:31 Ответить
 
 