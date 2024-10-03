15 лет тюрьмы получили брат и сестра с Харьковщины, помогавшие врагу сорвать поставки техники и оружия на передовую

Брат и сестра из Изюмского района Харьковской области приговорены к 15 годам заключения. Они передавали врагу подробную информацию о железнодорожных мостах, наземных пешеходных переходах, трубах и тоннелях.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал двух граждан виновными в государственной измене, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им обоим назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как действовали агенты РФ

Осужденные - брат и сестра, которые проживали в поселке Донец Изюмского района и работали на местном коммунальном предприятии.

Прокуроры доказали, что в августе 2023 года с женщиной через мессенджер связался сотрудник главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Он поставил ей задачу - собирать и передавать информацию о местах расположения ВСУ, фортификационных сооружений, объектов железнодорожной инфраструктуры на территории Изюмского и Чугуевского районов. К реализации этой задачи женщина привлекла своего брата.

Полученные сведения брат и сестра передавали российскому куратору в виде текстовых сообщений, фотографий и скриншотов с Google-maps с пометками геолокаций.

Осужденные передавали врагу подробную информацию о железнодорожных мостах, наземных пешеходных переходах, трубах и тоннелях.





Благодаря этим данным враг планировал осуществить диверсии на железнодорожных линиях во время движения грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов.

Кроме того, по требованию российского куратора в конце декабря 2023 года осужденные составили письменные согласия о сотрудничестве.

В марте 2024 года правоохранители задержали их в поселке Донец на Изюмщине.





Приговор они ожидали, находясь под стражей. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.