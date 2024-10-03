УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11896 відвідувачів онлайн
Новини
3 739 17

15 років тюрми отримали брат і сестра з Харківщини, які допомагали ворогу зірвати постачання техніки та зброї на передову

Брат і сестра з Харківщини передавали інформацію про ЗСУ

Брата і сестру з Ізюмського району Харківщини засуджено до 15 років ув'язнення. Вони передавали ворогу детальну інформацію про залізничні мости, наземні пішохідні переходи, труби та тунелі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав двох громадян винними в державній зраді, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Їм обом призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як діяли агенти РФ

Засуджені – брат та сестра, які проживали у селищі Донець Ізюмського району та працювали на місцевому комунальному підприємстві.

Прокурори довели, що у серпні 2023 року з жінкою через месенджер звʼязався співробітник головного управління генерального штабу збройних сил РФ. Він поставив їй завдання — збирати та передавати інформацію про місця розташування ЗСУ, фортифікаційних споруд, об’єктів залізничної інфраструктури на території Ізюмського та Чугуївського районів. До реалізації цієї задачі жінка залучила свого брата.

Читайте: 15 років тюрми отримали двоє російських агентів, які "зливали" позиції захисників Харкова. ФОТОрепортаж

Отримані відомості брат і сестра передавали російському куратору у вигляді текстових повідомлень, фотографій та скріншотів з Google-maps із позначками геолокацій.

Засуджені передавали ворогу детальну інформацію про залізничні мости, наземні пішохідні переходи, труби та тунелі.

Брат і сестра з Харківщини передавали інформацію про ЗСУ
Брат і сестра з Харківщини передавали інформацію про ЗСУ

Завдяки цим даним ворог планував здійснити диверсії на залізничних лініях під час руху вантажних ешелонів ЗСУ, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів.

Крім того, на вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року засуджені склали письмові згоди про співпрацю.

Також читайте: 13 років тюрми отримав інформатор окупантів, який "зливав" артпозиції ЗСУ під Покровськом, - СБУ

У березні 2024 року правоохоронці затримали їх у селищі Донець на Ізюмщині.

Брат і сестра з Харківщини передавали інформацію про ЗСУ
Брат і сестра з Харківщини передавали інформацію про ЗСУ

На вирок вони очікували, перебуваючи під вартою. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Автор: 

ув’язнення (117) Харківщина (6054) зливання інформації (72) ЗСУ (7848)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Это фактически госизмена. Разве это не пожизненное заключение, если докажут вину?
показати весь коментар
03.10.2024 17:25 Відповісти
+5
Якби таку мразь повісили на великій площі ,
та щоб всі громадяни це бачили , то не було би стільки зрадників
в Украіні 😡
Так , мені скажуть , що це не гуманно , а вбивати своіх захисників
руками кацапів - гуманно ?🧌
показати весь коментар
03.10.2024 16:57 Відповісти
+5
Коли візьмуть за зад тих хто зливає плани ЗСУ? А то тільки якусь дрібноту ловите. Чого великі кротяри по ОПі безнаказано ''плавають''?!!!
показати весь коментар
03.10.2024 16:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Драко, пилять...
показати весь коментар
03.10.2024 16:47 Відповісти
Сподіваюсь їх добри ******№ при затриманні,щоб хоч якось відчули курви.
показати весь коментар
03.10.2024 16:48 Відповісти
Что нибудь делается для противодействия тем установкам рашизма и малороссийства которые вложил СССР и рашка в украинцев? Госпрограмма на ТВ по истории например. Них***!
показати весь коментар
03.10.2024 16:50 Відповісти
А інші получають медальки і премії - коли замість 1 млн. дронів поставили 50 шт.
показати весь коментар
03.10.2024 16:51 Відповісти
Якби таку мразь повісили на великій площі ,
та щоб всі громадяни це бачили , то не було би стільки зрадників
в Украіні 😡
Так , мені скажуть , що це не гуманно , а вбивати своіх захисників
руками кацапів - гуманно ?🧌
показати весь коментар
03.10.2024 16:57 Відповісти
От якраз вони своїм помагали.
показати весь коментар
03.10.2024 17:56 Відповісти
Коли візьмуть за зад тих хто зливає плани ЗСУ? А то тільки якусь дрібноту ловите. Чого великі кротяри по ОПі безнаказано ''плавають''?!!!
показати весь коментар
03.10.2024 16:58 Відповісти
давайте ловити всіх. Ви не проти?
показати весь коментар
03.10.2024 17:05 Відповісти
Так коли вже?
показати весь коментар
03.10.2024 18:00 Відповісти
инцест и русский мир, прозаично ...
показати весь коментар
03.10.2024 17:20 Відповісти
Это фактически госизмена. Разве это не пожизненное заключение, если докажут вину?
показати весь коментар
03.10.2024 17:25 Відповісти
Краще лоба намастить зеленкою.
показати весь коментар
03.10.2024 17:27 Відповісти
я б дав давала пожизненно сколько смертей после их , да и судей судить надо первые провокаторы
показати весь коментар
03.10.2024 17:38 Відповісти
Опять?! Какие наюх 15лет?! Война идет, война за выживание государства и нации. За саботаж - расстрел на месте. С последующим показом по тв
показати весь коментар
03.10.2024 17:48 Відповісти
а чого їбальники заретушовані
показати весь коментар
03.10.2024 19:20 Відповісти
... конспЕрации...
схоже, що знайшла старий зошит з рос. мови (навіть, в грубі не спалила!) та й там і писала!
показати весь коментар
03.10.2024 19:50 Відповісти
У них фамилия не Безуглые?
Нет.
Тогда им низзя сливать инфу врагу
показати весь коментар
03.10.2024 20:31 Відповісти
 
 