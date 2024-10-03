15 років тюрми отримали брат і сестра з Харківщини, які допомагали ворогу зірвати постачання техніки та зброї на передову

Брата і сестру з Ізюмського району Харківщини засуджено до 15 років ув'язнення. Вони передавали ворогу детальну інформацію про залізничні мости, наземні пішохідні переходи, труби та тунелі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав двох громадян винними в державній зраді, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Їм обом призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як діяли агенти РФ

Засуджені – брат та сестра, які проживали у селищі Донець Ізюмського району та працювали на місцевому комунальному підприємстві.

Прокурори довели, що у серпні 2023 року з жінкою через месенджер звʼязався співробітник головного управління генерального штабу збройних сил РФ. Він поставив їй завдання — збирати та передавати інформацію про місця розташування ЗСУ, фортифікаційних споруд, об’єктів залізничної інфраструктури на території Ізюмського та Чугуївського районів. До реалізації цієї задачі жінка залучила свого брата.

Читайте: 15 років тюрми отримали двоє російських агентів, які "зливали" позиції захисників Харкова. ФОТОрепортаж

Отримані відомості брат і сестра передавали російському куратору у вигляді текстових повідомлень, фотографій та скріншотів з Google-maps із позначками геолокацій.

Засуджені передавали ворогу детальну інформацію про залізничні мости, наземні пішохідні переходи, труби та тунелі.





Завдяки цим даним ворог планував здійснити диверсії на залізничних лініях під час руху вантажних ешелонів ЗСУ, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів.

Крім того, на вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року засуджені склали письмові згоди про співпрацю.

Також читайте: 13 років тюрми отримав інформатор окупантів, який "зливав" артпозиції ЗСУ під Покровськом, - СБУ

У березні 2024 року правоохоронці затримали їх у селищі Донець на Ізюмщині.





На вирок вони очікували, перебуваючи під вартою. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.