Рашисты утром обстреляли Запорожье КАБами
Российские захватчики утром, 4 октября, нанесли удар по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил.
Сообщается, что вражеская тактическая авиация осуществила несколько пусков управляемых авиационных бомб в направлении Запорожья.
Мониторинговые каналы сообщают, что часть авиабомб до города не долетела и упала в пригороде.
