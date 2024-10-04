Рашисты утром обстреляли Запорожье КАБами

Российские захватчики утром, 4 октября, нанесли удар по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что вражеская тактическая авиация осуществила несколько пусков управляемых авиационных бомб в направлении Запорожья.

Мониторинговые каналы сообщают, что часть авиабомб до города не долетела и упала в пригороде.

Читайте: Авиаудар РФ по Запорожью: 1 человек погиб, 32 – ранены, среди них трое детей (обновлено)