Авиаудар РФ по Запорожью: 1 человек погиб, 32 – ранены, среди них трое детей (обновлено)
В результате удара КАБами по Запорожью 1 октября погиб 1 человек. Ранения получили 32 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"По состоянию на 16:00 погиб один человек, 18 человек получили ранения, среди них - 12-летний ребенок. Еще двух человек спасли работники ГСЧС. Психологи ГСЧС оказали помощь 28 пострадавшим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели провели осмотр квартир дома и эвакуировали жителей. Пожарные ликвидировали несколько возгораний в других местах авиаударов в одном из районов города.
Поисковые и аварийно-спасательные работы по всем адресам завершены.
ОБНОВЛЕНИЕ
"По состоянию на 18:00 погиб один человек, 20 человек получили ранения, среди них две девочки двенадцати и девяти лет. Еще двое спасли чрезвычайники", - сообщили в ГСЧС Украины.
ОБНОВЛЕНИЕ по состоянию на 19.00
"В результате вражеской атаки сегодня днем на Запорожье повреждены и разрушены 69 многоквартирных и частных домов. За помощью к представителям социальной сферы обратились уже более 350 человек".
По состоянию на данный момент количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 32 человек", - написал Федоров.
Федоров сообщил, что у власти есть план – максимум за 2 дня закрыть все окна OSB, чтобы вскоре полноценно их заменить. Начали работу по оформлению материальной помощи и сертификатов "Восстановление".
Как добавили в МВД Украины, военные РФ нанесли 7 ударов (предварительно ФАБ) по территории областного центра. Частично разрушены многоэтажки и частные дома. Взрывной волной и обломками повреждены объекты инфраструктуры, учебные заведения, многоквартирные дома, домовладения, магазины, гаражи и автомобили.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье.
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