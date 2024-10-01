Авиаудар РФ по Запорожью: 1 человек погиб, 32 – ранены, среди них трое детей (обновлено)

В результате удара КАБами по Запорожью 1 октября погиб 1 человек. Ранения получили 32 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 16:00 погиб один человек, 18 человек получили ранения, среди них - 12-летний ребенок. Еще двух человек спасли работники ГСЧС. Психологи ГСЧС оказали помощь 28 пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели провели осмотр квартир дома и эвакуировали жителей. Пожарные ликвидировали несколько возгораний в других местах авиаударов в одном из районов города.

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Поисковые и аварийно-спасательные работы по всем адресам завершены.

ОБНОВЛЕНИЕ

"По состоянию на 18:00 погиб один человек, 20 человек получили ранения, среди них две девочки двенадцати и девяти лет. Еще двое спасли чрезвычайники", - сообщили в ГСЧС Украины.

ОБНОВЛЕНИЕ по состоянию на 19.00

"В результате вражеской атаки сегодня днем ​​на Запорожье повреждены и разрушены 69 многоквартирных и частных домов. За помощью к представителям социальной сферы обратились уже более 350 человек".

По состоянию на данный момент количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до 32 человек", - написал Федоров.

Федоров сообщил, что у власти есть план – максимум за 2 дня закрыть все окна OSB, чтобы вскоре полноценно их заменить. Начали работу по оформлению материальной помощи и сертификатов "Восстановление".

Как добавили в МВД Украины, военные РФ нанесли 7 ударов (предварительно ФАБ) по территории областного центра. Частично разрушены многоэтажки и частные дома. Взрывной волной и обломками повреждены объекты инфраструктуры, учебные заведения, многоквартирные дома, домовладения, магазины, гаражи и автомобили.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье.