Последствия ударов войск РФ по Запорожью: Частично повреждены верхние этажи дома и автомобили. ФОТОрепортаж
Днем 1 октября 2024 года войска РФ нанесли удар КАБами по Запорожью. По состоянию на 13.00 в результате вражеского обстрела 1 человек погиб, 7 получили травмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, количество пострадавших уточняется.
"Враг попал в пятнадцатиэтажку. Частично разрушены верхние этажи и поврежден фасад дома, 25 автомобилей. Чрезвычайники деблокировали двух человек из лифта, которые после осмотра медиков отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.
Кроме того, значительные разрушения понесли частные дома и хозяйственные постройки в одном из районов города. Произошло несколько возгораний.
Продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы. На места событий работают соответствующие специалисты.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А за гірше не стане. Але ж стало, стало
Захід не може ратувати за Україну більше ніж Українці
Бо замість великого крадівництва було б розбудова ЗСУ
Але тоді на чолі країни стояли державники
А коли почали клоуни , після помилки 2019 то одразу все посипалось
Що ми на зараз і бачимо
Ти ж не жертва великого зомбофону ?
А не просто той дурбецело , який наголосував про приколу у 2019 , а тепер шукає хто його дупку захистить від кадирок
Бо *уйло - сикун і ніколиб не поліз туди де б його зустрічали з Нептунами і Вільхами , а не з шашликами і розмінованим Чонгаром