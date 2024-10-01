Последствия ударов войск РФ по Запорожью: Частично повреждены верхние этажи дома и автомобили. ФОТОрепортаж

Днем 1 октября 2024 года войска РФ нанесли удар КАБами по Запорожью. По состоянию на 13.00 в результате вражеского обстрела 1 человек погиб, 7 получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, количество пострадавших уточняется.

"Враг попал в пятнадцатиэтажку. Частично разрушены верхние этажи и поврежден фасад дома, 25 автомобилей. Чрезвычайники деблокировали двух человек из лифта, которые после осмотра медиков отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

Кроме того, значительные разрушения понесли частные дома и хозяйственные постройки в одном из районов города. Произошло несколько возгораний.















Продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы. На места событий работают соответствующие специалисты.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье.