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Новости Фото Война
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Последствия ударов войск РФ по Запорожью: Частично повреждены верхние этажи дома и автомобили. ФОТОрепортаж

Днем 1 октября 2024 года войска РФ нанесли удар КАБами по Запорожью. По состоянию на 13.00 в результате вражеского обстрела 1 человек погиб, 7 получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, количество пострадавших уточняется.

"Враг попал в пятнадцатиэтажку. Частично разрушены верхние этажи и поврежден фасад дома, 25 автомобилей. Чрезвычайники деблокировали двух человек из лифта, которые после осмотра медиков отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

Кроме того, значительные разрушения понесли частные дома и хозяйственные постройки в одном из районов города. Произошло несколько возгораний.

обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня

Продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы. На места событий работают соответствующие специалисты.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье.

Автор: 

Запорожье (2670) обстрел (27396) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+5
суки прокляті. З миряком "воюють", то по ринку, то по багатоповерхівці. Горіть у пеклі, клята москолота!!!!!
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01.10.2024 13:27
+3
А захід ескалації все боїться... Ссуки...
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01.10.2024 13:34
+3
Тю , а до чого тут захід ? Ви не за західних політиків у 2019 голосували
А за гірше не стане. Але ж стало, стало

Захід не може ратувати за Україну більше ніж Українці
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01.10.2024 14:15
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Вересня чи жовтня?
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01.10.2024 13:26 Ответить
суки прокляті. З миряком "воюють", то по ринку, то по багатоповерхівці. Горіть у пеклі, клята москолота!!!!!
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01.10.2024 13:27 Ответить
А захід ескалації все боїться... Ссуки...
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01.10.2024 13:34 Ответить
Тю , а до чого тут захід ? Ви не за західних політиків у 2019 голосували
А за гірше не стане. Але ж стало, стало

Захід не може ратувати за Україну більше ніж Українці
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01.10.2024 14:15 Ответить
Ти хочеш сказати, якби президентом вибрали когось другого то ***** б не пішов повномасштабно? Я особисто не голосував за Зеленського, але справа не в тому, був би якийсь Петренко нічого б в рішеннях ***** не змінилось. Він готувався до цієї війни не менше 10 років.
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01.10.2024 14:23 Ответить
Путін напав на Україну тому, що бачив, як летить в тартарари рейтинг Зе і Ко, а через якихось 2 роки нові вибори і українці могли вибрати якогось Петра або Арсенія, або Олександра, а ті б миру в очах Путіна не шукали. Тому він і поспішив. Доречи це заявляли московити по ТБ, коли виправдовували своє "не підготовлене" вторгнення, а потім і відступ.
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01.10.2024 14:56 Ответить
Не сміши ***** по барабану у кого який рейтинг. Рейтинг нічого не міняє. Ще раз говорю, ***** готувавсь до цієї війни. Він зрозумів, що через своїх посіпак, яких він напер в Україну та назавербовував українських чиновників та депутатів оволодіти Україною йому не вдасться. Хто б не прийшов до влади в Україні народ не дасть йому лягти під кацапів і він це добре зрозумів. Тому він вирішив оволодіти воєнним способом. Спочатку він відтяпав у грузинів Абхазію, а це Чорне море де він може ховати свої кораблі, потім відтяпав Крим, потім всунув свою лапу на Донбас. І весь цей час готувався до повномасштабки.
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01.10.2024 15:04 Ответить
А тобі, бевзю , ще раз кажу ,що не було б ескалації ,ба більше продовжився б тренд на звільнення Донбасу
Бо замість великого крадівництва було б розбудова ЗСУ
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01.10.2024 16:58 Ответить
Який ти тупенький... У ***** мрія завоювати всю Україну була з самого початку його правління. Вірніше зробити союзну державу України, Білорусі, Казахстану, Арменії, Грузії та мордору. Потім Китай сказав, щоб на Казахстан свій іпальник прикрив. Він з'їхав тільки на Білорусь та Україну. Бульбондію йому удалось підкорити, а от Україну ніяк. Після початку Майдану ***** зрозумів, що політичними та економічними методами з нами не вийде. Тому і почав діяти з 2014 року воєнним способом.
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01.10.2024 17:13 Ответить
Дурнику , *уйло юзав здебільшого ту зброю що у нього була ще задовго навіть до 2014.
Але тоді на чолі країни стояли державники
А коли почали клоуни , після помилки 2019 то одразу все посипалось
Що ми на зараз і бачимо
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02.10.2024 03:09 Ответить
Ну я ж кажу шо ти тупенький. Я йому про наміри, а він про зброю... Не доколихали тебе трохи в дитинстві
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02.10.2024 08:01 Ответить
Ну, ну не зливайся на емоції. Вчися вести суперечку на рівні логіки і фактів. А то виглядає жалюгідно.
Ти ж не жертва великого зомбофону ?
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02.10.2024 12:01 Ответить
Та які тут емоції... Я ж кажу, недоколиханий ти...
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02.10.2024 12:58 Ответить
От бачиш пусті образи і емоції замість фактів. Жалюгідно. Типовий Ze-скот з великого зомбофону
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02.10.2024 14:22 Ответить
Сам ти прокацаплений. Ти краще скажи чого у чехів сидиш, а не Батьківщину захищаєш?
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02.10.2024 14:40 Ответить
Ой, не знав, що мені пишуть з окопу
А не просто той дурбецело , який наголосував про приколу у 2019 , а тепер шукає хто його дупку захистить від кадирок
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02.10.2024 18:42 Ответить
Не сміши . Ти дуже великої думки про народ. Просто через два роки ( тут починай думати) міг бути другий президент і другі люди при владі в Україні, увага: більш професіональні.
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01.10.2024 19:31 Ответить
Це тобі кажу не я , а військові.
Бо *уйло - сикун і ніколиб не поліз туди де б його зустрічали з Нептунами і Вільхами , а не з шашликами і розмінованим Чонгаром
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01.10.2024 16:57 Ответить
У тому то і справа Іван, що воно готувалось, а наше воно і не думало про це. Чи умисно робило? Як для мене питання риторичне.
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01.10.2024 14:34 Ответить
 
 