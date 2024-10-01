Наслідки ударів військ РФ по Запоріжжю: Частково зруйновано верхні поверхи будинку та автівки. ФОТОрепортаж

Вдень 1 жовтня 2024 року війська РФ завдали удару КАБами по Запоріжжю. Станом на 13.00 внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 7 отримали травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, кількість постраждалих уточнюється.

"Ворог поцілив у п’ятнадцятиповерхівку. Частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку, 25 автомобілів. Надзвичайники деблокували двох людей з ліфта, які після огляду медиків відмовилися від госпіталізації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, значних руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному із районів міста. Сталося декілька загорянь.















Тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи. На місця подій працюють відповідні фахівці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі.