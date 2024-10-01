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Новини Фото Війна
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Наслідки ударів військ РФ по Запоріжжю: Частково зруйновано верхні поверхи будинку та автівки. ФОТОрепортаж

Вдень 1 жовтня 2024 року війська РФ завдали удару КАБами по Запоріжжю. Станом на 13.00 внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 7 отримали травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, кількість постраждалих уточнюється.

"Ворог поцілив у п’ятнадцятиповерхівку. Частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку, 25 автомобілів. Надзвичайники деблокували двох людей з ліфта, які після огляду медиків відмовилися від госпіталізації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, значних руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному із районів міста. Сталося декілька загорянь.

обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня
обстріл Запоріжжя 1 жовтня

Тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи. На місця подій працюють відповідні фахівці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі.

Автор: 

Запоріжжя (2285) обстріл (28732) ДСНС (5127)


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Топ коментарі
+5
суки прокляті. З миряком "воюють", то по ринку, то по багатоповерхівці. Горіть у пеклі, клята москолота!!!!!
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01.10.2024 13:27
+3
А захід ескалації все боїться... Ссуки...
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01.10.2024 13:34
+3
Тю , а до чого тут захід ? Ви не за західних політиків у 2019 голосували
А за гірше не стане. Але ж стало, стало

Захід не може ратувати за Україну більше ніж Українці
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01.10.2024 14:15
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01.10.2024 13:26 Відповісти
суки прокляті. З миряком "воюють", то по ринку, то по багатоповерхівці. Горіть у пеклі, клята москолота!!!!!
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01.10.2024 13:27 Відповісти
А захід ескалації все боїться... Ссуки...
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01.10.2024 13:34 Відповісти
Тю , а до чого тут захід ? Ви не за західних політиків у 2019 голосували
А за гірше не стане. Але ж стало, стало

Захід не може ратувати за Україну більше ніж Українці
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01.10.2024 14:15 Відповісти
Ти хочеш сказати, якби президентом вибрали когось другого то ***** б не пішов повномасштабно? Я особисто не голосував за Зеленського, але справа не в тому, був би якийсь Петренко нічого б в рішеннях ***** не змінилось. Він готувався до цієї війни не менше 10 років.
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01.10.2024 14:23 Відповісти
Путін напав на Україну тому, що бачив, як летить в тартарари рейтинг Зе і Ко, а через якихось 2 роки нові вибори і українці могли вибрати якогось Петра або Арсенія, або Олександра, а ті б миру в очах Путіна не шукали. Тому він і поспішив. Доречи це заявляли московити по ТБ, коли виправдовували своє "не підготовлене" вторгнення, а потім і відступ.
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01.10.2024 14:56 Відповісти
Не сміши ***** по барабану у кого який рейтинг. Рейтинг нічого не міняє. Ще раз говорю, ***** готувавсь до цієї війни. Він зрозумів, що через своїх посіпак, яких він напер в Україну та назавербовував українських чиновників та депутатів оволодіти Україною йому не вдасться. Хто б не прийшов до влади в Україні народ не дасть йому лягти під кацапів і він це добре зрозумів. Тому він вирішив оволодіти воєнним способом. Спочатку він відтяпав у грузинів Абхазію, а це Чорне море де він може ховати свої кораблі, потім відтяпав Крим, потім всунув свою лапу на Донбас. І весь цей час готувався до повномасштабки.
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01.10.2024 15:04 Відповісти
А тобі, бевзю , ще раз кажу ,що не було б ескалації ,ба більше продовжився б тренд на звільнення Донбасу
Бо замість великого крадівництва було б розбудова ЗСУ
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01.10.2024 16:58 Відповісти
Який ти тупенький... У ***** мрія завоювати всю Україну була з самого початку його правління. Вірніше зробити союзну державу України, Білорусі, Казахстану, Арменії, Грузії та мордору. Потім Китай сказав, щоб на Казахстан свій іпальник прикрив. Він з'їхав тільки на Білорусь та Україну. Бульбондію йому удалось підкорити, а от Україну ніяк. Після початку Майдану ***** зрозумів, що політичними та економічними методами з нами не вийде. Тому і почав діяти з 2014 року воєнним способом.
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01.10.2024 17:13 Відповісти
Дурнику , *уйло юзав здебільшого ту зброю що у нього була ще задовго навіть до 2014.
Але тоді на чолі країни стояли державники
А коли почали клоуни , після помилки 2019 то одразу все посипалось
Що ми на зараз і бачимо
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02.10.2024 03:09 Відповісти
Ну я ж кажу шо ти тупенький. Я йому про наміри, а він про зброю... Не доколихали тебе трохи в дитинстві
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02.10.2024 08:01 Відповісти
Ну, ну не зливайся на емоції. Вчися вести суперечку на рівні логіки і фактів. А то виглядає жалюгідно.
Ти ж не жертва великого зомбофону ?
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02.10.2024 12:01 Відповісти
Та які тут емоції... Я ж кажу, недоколиханий ти...
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02.10.2024 12:58 Відповісти
От бачиш пусті образи і емоції замість фактів. Жалюгідно. Типовий Ze-скот з великого зомбофону
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02.10.2024 14:22 Відповісти
Сам ти прокацаплений. Ти краще скажи чого у чехів сидиш, а не Батьківщину захищаєш?
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02.10.2024 14:40 Відповісти
Ой, не знав, що мені пишуть з окопу
А не просто той дурбецело , який наголосував про приколу у 2019 , а тепер шукає хто його дупку захистить від кадирок
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02.10.2024 18:42 Відповісти
Не сміши . Ти дуже великої думки про народ. Просто через два роки ( тут починай думати) міг бути другий президент і другі люди при владі в Україні, увага: більш професіональні.
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01.10.2024 19:31 Відповісти
Це тобі кажу не я , а військові.
Бо *уйло - сикун і ніколиб не поліз туди де б його зустрічали з Нептунами і Вільхами , а не з шашликами і розмінованим Чонгаром
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01.10.2024 16:57 Відповісти
У тому то і справа Іван, що воно готувалось, а наше воно і не думало про це. Чи умисно робило? Як для мене питання риторичне.
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01.10.2024 14:34 Відповісти
 
 