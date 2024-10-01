Наслідки ударів військ РФ по Запоріжжю: Частково зруйновано верхні поверхи будинку та автівки. ФОТОрепортаж
Вдень 1 жовтня 2024 року війська РФ завдали удару КАБами по Запоріжжю. Станом на 13.00 внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 7 отримали травми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, кількість постраждалих уточнюється.
"Ворог поцілив у п’ятнадцятиповерхівку. Частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку, 25 автомобілів. Надзвичайники деблокували двох людей з ліфта, які після огляду медиків відмовилися від госпіталізації", - йдеться у повідомленні.
Крім того, значних руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному із районів міста. Сталося декілька загорянь.
Тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи. На місця подій працюють відповідні фахівці.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі.
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А за гірше не стане. Але ж стало, стало
Захід не може ратувати за Україну більше ніж Українці
Бо замість великого крадівництва було б розбудова ЗСУ
Але тоді на чолі країни стояли державники
А коли почали клоуни , після помилки 2019 то одразу все посипалось
Що ми на зараз і бачимо
Ти ж не жертва великого зомбофону ?
А не просто той дурбецело , який наголосував про приколу у 2019 , а тепер шукає хто його дупку захистить від кадирок
Бо *уйло - сикун і ніколиб не поліз туди де б його зустрічали з Нептунами і Вільхами , а не з шашликами і розмінованим Чонгаром