Авіаудар РФ по Запоріжжю: 1 людина загинула, 32 - поранені, серед них троє дітей (оновлено)

Унаслідок авіаудару росіян по Запоріжжю 1 жовтня загинула 1 людина. Поранення дістали 32 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Станом на 16:00 загинула одна людина, 18 людей отримали поранення, серед них 12-річна дитина. Ще двох людей врятували надзвичайники. Психологи ДСНС надали допомогу 28 постраждалим", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники провели огляд квартир будинку та евакуювали мешканців. Вогнеборці ліквідували декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста.

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Пошукові та аварійно-рятувальні роботи за усіма адресами завершені.

ОНОВЛЕННЯ

"Станом на 18:00 загинула одна людина, 20 людей дістали поранення, серед них дві дівчинки дванадцяти та дев’яти років. Ще двох людей врятували надзвичайники", - повідомили в ДСНС України.

ОНОВЛЕННЯ станом на 19.00

"Внаслідок ворожої атаки сьогодні вдень на Запоріжжя пошкоджені та зруйновані 69 багатоквартирних та приватних будинків. За допомогою до представників соціальної сфери звернулись вже понад 350 людей.

Станом на зараз кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 32 осіб", - написав Федоров.

Федоров повідомив, що влада має план – максимум за 2 дні закрити всі вікна OSB, аби незабаром повноцінно їх замінити. Розпочали роботу з оформлення матеріальної допомоги та сертифікатів "єВідновлення".

Як додали у МВС України, військові РФ завдали 7 ударів (попередньо ФАБами) по території обласного центру. Частково зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені об’єкти інфраструктури, навчальні заклади, багатоквартирні будинки, домоволодіння, магазини, гаражі та автомобілі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі.