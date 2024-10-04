УКР
Рашисти зранку обстріляли Запоріжжя КАБами

Російські загарбники зранку, 4 жовтня, завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що ворожа тактична авіація здійснила декілька пусків керованих авіаційних бомб в напрямку Запоріжжя.

Моніторингові канали повідомляють, що частина авіабомб до міста не долетіла та впала в передмісті.

