Рашисти зранку обстріляли Запоріжжя КАБами
Російські загарбники зранку, 4 жовтня, завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Повідомляється, що ворожа тактична авіація здійснила декілька пусків керованих авіаційних бомб в напрямку Запоріжжя.
Моніторингові канали повідомляють, що частина авіабомб до міста не долетіла та впала в передмісті.
