Враг попал по Запорожскому району, повреждены жилые дома

Обстріли Запорізької області 3 жовтня

С утра 4 октября российские военные атаковали Запорожскую область управляемыми авиабомбами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Есть попадания в Запорожском районе. Взрывной волной и обломками повреждены окна, фасад и крыша частных домов. Предварительно, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Наслідки ворожих ударів по Запорізькому району 4 жовтня
Наслідки ворожих ударів по Запорізькому району 4 жовтня

За минувшие сутки оккупанты нанесли 493 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. 5 авиаударов россияне совершили по Белогорью и Успеновке.

288 БПЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку и Новоандреевку.

195 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Также читайте: Рашисты утром обстреляли Запорожье КАБами

а як же мамміт сиру?
показать весь комментарий
04.10.2024 08:06 Ответить
діди таки мали тяму і билися і гинули - показав би хтось, шо онученьки понавибирали? - вони б загинули щє раз....
показать весь комментарий
04.10.2024 08:11 Ответить
 
 