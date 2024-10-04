Враг попал по Запорожскому району, повреждены жилые дома

С утра 4 октября российские военные атаковали Запорожскую область управляемыми авиабомбами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Есть попадания в Запорожском районе. Взрывной волной и обломками повреждены окна, фасад и крыша частных домов. Предварительно, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.





За минувшие сутки оккупанты нанесли 493 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. 5 авиаударов россияне совершили по Белогорью и Успеновке.

288 БПЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку и Новоандреевку.

195 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

