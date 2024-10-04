Ворог поцілив по Запорізькому району, пошкоджені житлові будинки
З ранку 4 жовтня російські військові атакували Запорізьку область керованими авіабомбами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Є влучання у Запорізькому районі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, фасад та дах приватних будинків. Попередньо, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби окупанти завдали 493 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. 5 авіаударів росіяни здійснили по Білогір'ю та Успенівці.
288 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку та Новоандріївку.
195 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
