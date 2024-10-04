УКР
Ворог поцілив по Запорізькому району, пошкоджені житлові будинки

Обстріли Запорізької області 3 жовтня

З ранку 4 жовтня російські військові атакували Запорізьку область керованими авіабомбами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Є влучання у Запорізькому районі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, фасад та дах приватних будинків. Попередньо, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожих ударів по Запорізькому району 4 жовтня
Наслідки ворожих ударів по Запорізькому району 4 жовтня

Протягом минулої доби окупанти завдали 493 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. 5 авіаударів росіяни здійснили по Білогір'ю та Успенівці.

288 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку та Новоандріївку.

195 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти зранку обстріляли Запоріжжя КАБами

Автор: 

обстріл (30375) Запорізька область (3963)
а як же мамміт сиру?
04.10.2024 08:06 Відповісти
діди таки мали тяму і билися і гинули - показав би хтось, шо онученьки понавибирали? - вони б загинули щє раз....
04.10.2024 08:11 Відповісти
 
 