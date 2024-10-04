В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха во всех районах, кроме Голосеевского

Во всех районах столицы, кроме Голосеевского, фиксируется повышенный индекс качества воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В частности отмечается, что на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 83 (высокий уровень загрязненности)

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 86 (высокий уровень)

ул. Туровская, 28 - индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности)

проспект Берестейский, 97 - индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности)

ул. Китаевская, 22 - индекс качества 55 (средний уровень загрязненности).

Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 79 (высокий уровень).

ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).

Читайте также: В Киеве снова фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха