РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8435 посетителей онлайн
Новости
763 4

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха во всех районах, кроме Голосеевского

У Києві знову забруднене повітря

Во всех районах столицы, кроме Голосеевского, фиксируется повышенный индекс качества воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В частности отмечается, что на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

  • проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 83 (высокий уровень загрязненности)
  • ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 86 (высокий уровень)
  • ул. Туровская, 28 - индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности)
  • проспект Берестейский, 97 - индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности)
  • ул. Китаевская, 22 - индекс качества 55 (средний уровень загрязненности).
  • Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 79 (высокий уровень).
  • ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).

Читайте также: В Киеве снова фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха

Автор: 

воздух (178) качество (69) Киев (25994)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все в цьому житті тимчасово.
показать весь комментарий
04.10.2024 09:00 Ответить
Не ми, а ти. , особисто, голосував за Пороха, вибирав за принципом: з двух бід вибирають меншу, а з двох дуп більшу... 73% мудрого наріду вибрали дупу, чим думали, те й обрали, я обрав менше зло,- ось якось-такось🤔🧐😁
показать весь комментарий
04.10.2024 09:22 Ответить
 
 