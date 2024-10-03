В Киеве снова фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха

В Киеве утром 3 октября зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ГВА.

"Во всех районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли)", - говорится в сообщении.

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 85 (высокий уровень загрязненности)

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 89 (высокий уровень)

ул. Туровская, 28 - индекс качества 82 (высокий уровень загрязненности)

проспект Берестейский, 97 - индекс качества 85 (высокий уровень загрязненности).

Китаевская, 22 - индекс качества 76 (высокий уровень загрязненности).

ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 86 (высокий уровень).

ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 81 (высокий уровень).

При условии высокого уровня загрязненности медики советуют:

Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

Отказаться от физической активности на открытом воздухе;

Пить много воды.

Ранее в КГГА напомнили, что по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.

