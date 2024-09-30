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В ближайшие дни качество воздуха в Киеве снова ухудшится

У Києві повітря насичене пилом

1 и 2 октября, по сообщению Укргидрометцентра, в Киеве ожидается ухудшении качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, по состоянию на сейчас в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Ветер переносит в Украину воздух с пылью в виде мельчайших частей в верхних слоях атмосферы.

По данным синоптиков, ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

Также читайте: Качество воздуха в Киеве нормализовалось

Что советуют?

В случае ухудшения качества воздуха медики советуют:

  • Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
  • Отказаться от физической активности на открытом воздухе;
  • Пить много воды.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в понедельник, 30 сентября, серьезное ухудшение качества воздуха зафиксировано в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за пыли и смога, который ветром занесло с территории России.

Как сообщалось, в Киеве по состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности. Также 22 сентября сообщалось, что из-за пожаров в экосистемах в Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха.

Утром 20 сентября уровень загрязненности воздуха в Киеве в пять раз превышал норму.

Автор: 

воздух (173) загрязнение (256) Киев (25587)


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Цаккапи знов набzzділи.
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30.09.2024 13:25 Ответить
То Порошенко запускає порох у повітря. )
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30.09.2024 13:57 Ответить
Якого пилу...у Києві гарьрю смердить!
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30.09.2024 14:34 Ответить
Хватит, ублюдки ,выполнять задания заокеанских глобалистов и искусственно распылять всякое дерьмо в атмосферу,травить людей,а затем рассказывать сказки про COVID-19!Пыль-это ширма для этих уродов.
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01.10.2024 14:35 Ответить
 
 