В ближайшие дни качество воздуха в Киеве снова ухудшится

1 и 2 октября, по сообщению Укргидрометцентра, в Киеве ожидается ухудшении качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, по состоянию на сейчас в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Ветер переносит в Украину воздух с пылью в виде мельчайших частей в верхних слоях атмосферы.

По данным синоптиков, ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

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Что советуют?

В случае ухудшения качества воздуха медики советуют:

Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

Отказаться от физической активности на открытом воздухе;

Пить много воды.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в понедельник, 30 сентября, серьезное ухудшение качества воздуха зафиксировано в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за пыли и смога, который ветром занесло с территории России.

Как сообщалось, в Киеве по состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности. Также 22 сентября сообщалось, что из-за пожаров в экосистемах в Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха.

Утром 20 сентября уровень загрязненности воздуха в Киеве в пять раз превышал норму.