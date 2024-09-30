В ближайшие дни качество воздуха в Киеве снова ухудшится
1 и 2 октября, по сообщению Укргидрометцентра, в Киеве ожидается ухудшении качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Как отмечается, по состоянию на сейчас в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Ветер переносит в Украину воздух с пылью в виде мельчайших частей в верхних слоях атмосферы.
По данным синоптиков, ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.
Что советуют?
В случае ухудшения качества воздуха медики советуют:
- Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
- Отказаться от физической активности на открытом воздухе;
- Пить много воды.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в понедельник, 30 сентября, серьезное ухудшение качества воздуха зафиксировано в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за пыли и смога, который ветром занесло с территории России.
Как сообщалось, в Киеве по состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности. Также 22 сентября сообщалось, что из-за пожаров в экосистемах в Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха.
Утром 20 сентября уровень загрязненности воздуха в Киеве в пять раз превышал норму.
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