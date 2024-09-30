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Найближчими днями якість повітря в Києві знову погіршиться

У Києві повітря насичене пилом

1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, в Києві очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, станом на зараз в Каспійській низовині спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Вітер переносить в Україну повітря з пилом у вигляді найдрібніших частин у верхніх шарах атмосфери.

За даними синоптиків, ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.

Також читайте: Якість повітря в Києві нормалізувалася

Що радять?

У разі погіршення якості повітря медики радять:

  • Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  •  Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • Пити багато води.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у понеділок, 30 вересня, серйозне погіршення якості повітря зафіксовано у східних та північно-східних регіонах України через пил та смог, який вітром занесло з території Росії.

Як повідомлялося, у Києві станом на 15:30 22 вересня якість повітря нормалізувалася, спостерігається низький рівень забрудненості. Також 22 вересня повідомлялося, що через пожежі в екосистемах у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря.

Зранку 20 вересня рівень забрудненості повітря у Києві в п’ять разів перевищував норму.

Автор: 

повітря (165) забруднення (245) Київ (19541)


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Цаккапи знов набzzділи.
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30.09.2024 13:25 Відповісти
То Порошенко запускає порох у повітря. )
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30.09.2024 13:57 Відповісти
Якого пилу...у Києві гарьрю смердить!
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30.09.2024 14:34 Відповісти
Хватит, ублюдки ,выполнять задания заокеанских глобалистов и искусственно распылять всякое дерьмо в атмосферу,травить людей,а затем рассказывать сказки про COVID-19!Пыль-это ширма для этих уродов.
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01.10.2024 14:35 Відповісти
 
 