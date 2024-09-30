Найближчими днями якість повітря в Києві знову погіршиться
1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, в Києві очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Як зазначається, станом на зараз в Каспійській низовині спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Вітер переносить в Україну повітря з пилом у вигляді найдрібніших частин у верхніх шарах атмосфери.
За даними синоптиків, ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.
Що радять?
У разі погіршення якості повітря медики радять:
- Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
- Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
- Пити багато води.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у понеділок, 30 вересня, серйозне погіршення якості повітря зафіксовано у східних та північно-східних регіонах України через пил та смог, який вітром занесло з території Росії.
Як повідомлялося, у Києві станом на 15:30 22 вересня якість повітря нормалізувалася, спостерігається низький рівень забрудненості. Також 22 вересня повідомлялося, що через пожежі в екосистемах у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря.
Зранку 20 вересня рівень забрудненості повітря у Києві в п’ять разів перевищував норму.
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