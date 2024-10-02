В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха: рекомендуется ограничить длительное пребывание на улице
В среду, 2 октября, в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.
Об этом говорится в сообщении КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в воздухе фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
Вероятно, качество воздуха в столице ухудшилось из-за пожаров в экосистеме Киевской области и трансграничного влияния.
Также в КГГА напомнили, что по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям Киева рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.
