В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха: рекомендуется ограничить длительное пребывание на улице

У Києві спостерігають погіршення якості повітря

В среду, 2 октября, в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

Об этом говорится в сообщении КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в воздухе фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятно, качество воздуха в столице ухудшилось из-за пожаров в экосистеме Киевской области и трансграничного влияния.

Также в КГГА напомнили, что по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям Киева рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.

Я вже випив стільки води, що не закриваються вікна.
02.10.2024 18:09 Ответить
 
 