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Новини
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У Києві знову погіршився стан повітря: рекомендується обмежити тривале перебування на вулиці

У Києві спостерігають погіршення якості повітря

У середу, 2 жовтня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. 

Про це йдеться у повідомленні КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у повітрі фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу).

Ймовірно, якість повітря у столиці погіршилася через пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив.

Також у КМДА нагадали, що за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

До поліпшення ситуації зі станом повітря мешканцям Києва рекомендують:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

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Автор: 

повітря (165) забруднення (245) якість (44) Київ (19549)


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Я вже випив стільки води, що не закриваються вікна.
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02.10.2024 18:09 Відповісти
 
 