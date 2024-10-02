У Києві знову погіршився стан повітря: рекомендується обмежити тривале перебування на вулиці
У середу, 2 жовтня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.
Про це йдеться у повідомленні КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у повітрі фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу).
Ймовірно, якість повітря у столиці погіршилася через пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив.
Також у КМДА нагадали, що за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.
До поліпшення ситуації зі станом повітря мешканцям Києва рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.
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Colt
показати весь коментар02.10.2024 18:09 Відповісти Мені подобається 0
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