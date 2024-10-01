У Києві поліпшився стан повітря, лише у Дарницькому районі високий рівень забрудненості, - КМВА
Наразі у Києві поліпшився стан повітря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Як зазначається, лише в Дарницькому району столиці залишається високий рівень індексу якості повітря. В інших районах столиці спостерігається помітне зменшення забрудненності.
За даними КМВА, на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).
- вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень).
- вул. Турівська, 28 – індекс якості 30 (низький рівень).
- проспект Берестейський, 97 – індекс якості 23 (дуже низький рівень).
- вул. Китаївська, 22 – індекс якості 34 (низький рівень забрудненості).
- вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 34 (низький рівень).
- вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 75 (високий рівень).
Довідка
Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник, тим краща якість повітря.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Києві тимчасово погіршився стан повітря і рекомендується обмежити тривале перебування на вулиці.
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