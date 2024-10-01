В Киеве улучшилось состояние воздуха, только в Дарницком районе высокий уровень загрязненности, - КГВА

Сейчас в Киеве улучшилось состояние воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, только в Дарницком районе столицы остается высокий уровень индекса качества воздуха. В других районах столицы наблюдается заметное уменьшение загрязненности.

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По данным КГВА, на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

- проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 21 (очень низкий уровень загрязненности).

- Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 29 (низкий уровень).

- ул. Туровская, 28 - индекс качества 30 (низкий уровень).

- проспект Берестейский, 97 - индекс качества 23 (очень низкий уровень).

- Китаевская, 22 - индекс качества 34 (низкий уровень загрязненности).

- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 34 (низкий уровень).

- ул. Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 75 (высокий уровень).

Справка

Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель, тем лучше качество воздуха.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Киеве временно ухудшилось состояние воздуха и рекомендуется ограничить длительное пребывание на улице.