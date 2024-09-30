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В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха: Рекомендуется ограничить длительное пребывание на улице

У Києві фіксують тимчасове погіршення стану повітря 30 вересня

По состоянию на 30 сентября в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах Киева фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области.

Также, как сообщает Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха.

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Как добавили в пресс-центре КГГА, в то же время для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока.

Рекомендации к улучшению ситуации:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в понедельник, 30 сентября, серьезное ухудшение качества воздуха зафиксировано в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за пыли и смога, который ветром занесло с территории России.

Утром 20 сентября уровень загрязненности воздуха в Киеве в пять раз превышал норму.

Автор: 

воздух (173) загрязнение (256) Киев (25587)


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"Пити багато води"))
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30.09.2024 15:41 Ответить
Проблема горіння торфяників біля Києва існує багато років на постійній основі, ніхто не вирішує
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30.09.2024 15:55 Ответить
Чим більше п'єш води, тим повільніше горить торф.
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30.09.2024 16:13 Ответить
Так переможемо!
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30.09.2024 19:25 Ответить
Какие ветровые потоки. Шахеды каждую ночь сбивают в области трассерами и трава сухая горит как спички через пол часа. Ничего еще тупее не придумали?
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30.09.2024 16:28 Ответить
Щось мені Підказує що Це Наслідки Климатичної Зброї...
Такої Погоди в нас ще Ніколи не було...
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30.09.2024 16:41 Ответить
каждодневные обстрелы тоже не улучшают воздух
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30.09.2024 16:49 Ответить
Так в Деснянському також.
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30.09.2024 17:08 Ответить
 
 