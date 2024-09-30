В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха: Рекомендуется ограничить длительное пребывание на улице
По состоянию на 30 сентября в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах Киева фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.
По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области.
Также, как сообщает Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха.
Как добавили в пресс-центре КГГА, в то же время для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока.
Рекомендации к улучшению ситуации:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в понедельник, 30 сентября, серьезное ухудшение качества воздуха зафиксировано в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за пыли и смога, который ветром занесло с территории России.
Утром 20 сентября уровень загрязненности воздуха в Киеве в пять раз превышал норму.
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