В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха: Рекомендуется ограничить длительное пребывание на улице

По состоянию на 30 сентября в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах Киева фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области.

Также, как сообщает Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха.

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Как добавили в пресс-центре КГГА, в то же время для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока.

Рекомендации к улучшению ситуации:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в понедельник, 30 сентября, серьезное ухудшение качества воздуха зафиксировано в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за пыли и смога, который ветром занесло с территории России.

Утром 20 сентября уровень загрязненности воздуха в Киеве в пять раз превышал норму.