Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов: На Черниговщине продолжает ухудшаться качество воды в реке Сейм

В Черниговской области наблюдается ухудшение качества воды в реке Сейм.

Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"26 сентября перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется. Качество воды на реке Десна в местах водозаборов Киева и Броваров в пределах нормы. Наблюдается стабилизация ситуации в нижнем течении реки Десна, показатели качества воды колеблются и находятся на уровне значений предыдущих суток. Растворенный кислород в воде всех отобранных проб находится в пределах нормы.



Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано.

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Относительно реки Сейм на Сумщине - наблюдается улучшение показателей качества воды возле с. Чумаково. Показатель химического потребления кислорода снизился во всех пунктах наблюдений: в пункте с. Чумаково снизился до нормативных значений с 43,2 до 28,4 миллиграмм на дециметр кубический при норме 30 миллиграмм на дециметр кубический, в с. Мутин и с. Озаричи с 54,4 и 78,6 до 40,6 и 69,4 миллиграмм на дециметр кубический. Загрязнение, которое фиксируется на участке с. Мутин - с. Озаричи стало менее концентрированным. Растворенный кислород повысился и в пункте с. Чумаково, достиг нормы не менее 4 миллиграмм на дециметр кубический и составляет 6,02 миллиграмм на дециметр кубический, в пунктах с. Мутин и с. Озаричи находится в пределах значений 0,5-2,56 миллиграмм на дециметр кубический, что ниже нормы

На Черниговщине наблюдается ухудшение качества воды в реке Сейм. В городе Батурин зафиксировано превышение по химическому потреблению кислорода в 3,2 раза. В пункте Долинское - этот показатель повысился с 71 до 81 миллиграмм на дециметр кубический, что превышает норму в 2,7 раза. Растворенный кислород в городе Батурин и селе Долинское составляет 0,35 и 0,58 миллиграмм на дециметр кубический. По азоту аммонийному, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не обнаружено.

Результаты измерений проб воды р. Десна на Черниговщине свидетельствуют, что растворенный кислород - в пределах нормы, снизился лишь на участке реки в с. Большое Устье и составляет 2,51 миллиграмм на дециметр кубический. Фиксируется превышение химического потребления кислорода, которое составляет 38-50 миллиграмм на дециметр кубический на участке с. Великое Устье - с. Максаки. Содержание азота аммонийного, нитритов, фосфатов и хлоридов не превышает нормативные значения.

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По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Сумской и Черниговской областях, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено", - сообщило Минприроды.

Загрязнение рек Сейм и Десна

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Впоследствии в Минприроды заявили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине. Это уже нанесло ущерб нашему государству на более 405 млн гривен.

22 сентября Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что в реке Сейм фиксируется повторное загрязнение воды.