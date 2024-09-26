Міндовкілля: На Чернігівщині й надалі погіршується якість води у річці Сейм

У Чернігівській області спостерігається погіршення якості води у річці Сейм.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає Цензор.НЕТ.

"26 вересня переміщення забруднення у Київській області не фіксується. Якість води на річці Десна у місцях водозаборів Києва та Броварів у межах норми. Спостерігається стабілізація ситуації у нижній течії річки Десна, показники якості води коливаються та перебувають на рівні значень попередньої доби. Розчинений кисень у воді всіх відібраних проб знаходиться в межах норми.



Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

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Щодо річки Сейм, на Сумщині — спостерігається покращення показників якості води біля с. Чумакове. Показник хімічного споживання кисню знизився у всіх пунктах спостережень: у пункті с. Чумакове знизився до нормативних значень з 43,2 до 28,4 міліграм на дециметр кубічний при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний, у с. Мутин та с. Озаричі з 54,4 та 78,6 до 40,6 та 69,4 міліграм на дециметр кубічний. Забруднення, яке фіксується на ділянці с. Мутин – с. Озаричі стало менш концентрованим. Розчинений кисень підвищився та у пункті с. Чумакове досягнув норми не менше 4 міліграм на дециметр кубічний і становить 6,02 міліграм на дециметр кубічний, у пунктах с. Мутин та с. Озаричі перебуває в межах значень 0,5-2,56 міліграм на дециметр кубічний, що нижче норми

На Чернігівщині спостерігається погіршення якості води у річці Сейм. У місті Батурин зафіксоване перевищення по хімічному споживанню кисню у 3,2 рази. У пункті Долинське – цей показник підвищився з 71 до 81 міліграм на дециметр кубічний, що перевищує норму у 2,7 рази. Розчинений кисень у місті Батурин та селі Долинське становить 0,35 та 0,58 міліграм на дециметр кубічний. По азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не виявлено.

Результати вимірювань проб води р.Десна на Чернігівщині свідчать, що розчинений кисень - у межах норми, знизився лише на ділянці річки у с. Велике Устя і становить 2,51 міліграм на дециметр кубічний. Фіксується перевищення хімічного споживання кисню, яке становить 38-50 міліграм на дециметр кубічний на ділянці с. Велике Устя - с. Максаки. Вміст азоту амонійного, нітритів, фосфатів та хлоридів не перевищує нормативні значення.

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За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Сумській та Чернігівській областях, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено", - повідомило Міндовкілля.

Забруднення річок Сейм та Десна

Раніше заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Згодом у Міндовкілля заявили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині. Це вже завдало збитків нашій державі на понад 405 млн гривень.

22 вересня Міндовкілля подомило, що у річці Сейм фіксується повторне забруднення води.