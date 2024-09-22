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забруднення (239) вода (1168) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (159) Десна (30)

У річці Сейм фіксується повторне забруднення води, - Міндовкілля

Річка Десна

Станом на 22 вересня у річці Сейм спостерігається повторне забруднення води. В річці Десна ситуція стабілізується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Ситуація на річці Десна

В повідомленні йдеться, що на р. Десна спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси.

Переміщення забруднення у Київській області не фіксується.

Читайте: У Києві повітря насичено пилом, сажею і димом. Причина - горіння торф’яників, - Міндовкілля

Ситуація на річці Сейм

По руслу р. Сейм продовжує рухатися повторне забруднення.

Покращення фіксується по пункту с. Чумакове - прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями - сіруватий.

У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній.

У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

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Забруднення річок Сейм та Десна

Раніше заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Згодом у Міндовкілля заявили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині. Це вже завдало збитків нашій державі на понад 405 млн гривень.

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Топ коментарі
+3
Звична справа для рашистів, ГАДИТИ там де живуть, але і Україні!! Це у них, ота, скрєпа…
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22.09.2024 19:35
+3
Что мешает Украине проводить такие же диверсии на рашке с помощью дронов? Почему вокруг моцквы не горят торфяники и поля с зерновыми?
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22.09.2024 19:43
+3
запитання лише одне.
а де наразі НАНУ з її несчисленними хіміками, які відомі всьому світу?
жодного посилання на них не бачив.
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22.09.2024 20:14
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А стрічка подій коментів так й не працює?
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22.09.2024 19:23 Відповісти
У мене ні і досі
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22.09.2024 20:04 Відповісти
Походу кацапи найшли лазівку, як знищувати українців ефективніше.

Повторне забруднення річки (а значить це вже буде завжди).
Ще додати що в Києві вже 4й день дихати неможливо (підозрюю що гігантська кількість шахедів щоночі призводять до пожеж).
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22.09.2024 19:29 Відповісти
Что мешает Украине проводить такие же диверсии на рашке с помощью дронов? Почему вокруг моцквы не горят торфяники и поля с зерновыми?
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22.09.2024 19:43 Відповісти
Хлорпікрін в загашниках є.
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22.09.2024 21:02 Відповісти
Висновок - відігнати орків від цієї річкі . Тим більш що та земля етнічно украінська
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22.09.2024 20:48 Відповісти
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22.09.2024 20:49 Відповісти
Ось дивиться - на мапі в них даже річка НЕРУССА
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22.09.2024 20:50 Відповісти
Якщо ми не маємо річок які впадають на російські водні ресурси, і які ми не можемо ,,випадково,, забруднювати то потрібно скидати з дронів отруту на їхні річки. Головне щоб вони текли не до нас. Потім морозитись як кацапи. НАСТАМНЄСТОЯЛО.
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22.09.2024 19:33 Відповісти
Є Сіверський Донець. Він в Дон впадає. І протікає по ДНР майже всією довжиною. И лугандонці з нього воду п'ють...
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23.09.2024 11:16 Відповісти
Звична справа для рашистів, ГАДИТИ там де живуть, але і Україні!! Це у них, ота, скрєпа…
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22.09.2024 19:35 Відповісти
Немытые орки массово тонут на переправах вот реку и загадили.
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22.09.2024 19:38 Відповісти
Что ты будешь делать. Наверное опять случайность, да?
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22.09.2024 19:40 Відповісти
Якби кацапня чого небезпечнішого, ніж стоки з цукрового заводу не кинула , з лабораторії фсб.
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22.09.2024 19:55 Відповісти
запитання лише одне.
а де наразі НАНУ з її несчисленними хіміками, які відомі всьому світу?
жодного посилання на них не бачив.
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22.09.2024 20:14 Відповісти
НАНУ налічує найбільше у світі академіків на душу населення, правда, практично всі з них 75+. Коли там почнуть з'являтися академіки 40+, тоді будем задавати їм питання, а поки що дайте їм спокій!
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22.09.2024 20:39 Відповісти
Местные говорят что никакой это не сброс патоки. Но всем плевать. Главное сказали что это кацапы и все довольны.
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22.09.2024 20:15 Відповісти
Так це люди самі вирішили, що це кацапи. Ви ж нікому нічого не доведете. Не всім чхати, а просто я, наприклад, як можу на це вплинути? Ніяк. А хто може, той займається цими питаннями по фаху. А зраду будуть розгоняти скрізь. Трава горить - ДРГ, в ДТП людина загинула - ДРГ

Там наразі в курщині ідуть бойові дії. Звісно, що туди потрапляє в річку - ніхто це не контролює з зрозумілих причин
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22.09.2024 20:19 Відповісти
Так то Порошенко, а нє кацапи?
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23.09.2024 11:19 Відповісти
Вирубка лісів на захоплених землях це квіточки у порівнянні з отруйною річкою.
Це співставні з засобами масового враження - брудна бомба.
Щось не видно як держава реагує. Підвоз води? Переселення господарств (залежних від водойм)?
Оснащення гідростанціями для збагачення киснем - це як прикласти подорожника.
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22.09.2024 22:18 Відповісти
Зебилы, жуйте, жуйте нежеть, вместо того шобы кацапов осадить в международном суде, еще за первое , а теперь и за второе загрязнение.
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23.09.2024 07:40 Відповісти
Вони думають, як до забруднення Порошенка притягнути... Може то Ліпєцка фабріка річку труїть? Чи той сахарний завод- точно Рошеновский!)))
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23.09.2024 11:22 Відповісти
 
 