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загрязнение (252) вода (918) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (71) Десна (21)

В реке Сейм фиксируется повторное загрязнение воды, - Министерство защиты окружающей среды

Річка Десна

По состоянию на 22 сентября в реке Сейм наблюдается повторное загрязнение воды. В реке Десна ситуция стабилизируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ситуация на реке Десна

В сообщении говорится, что на р. Десна наблюдается стабилизация ситуации. На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке появляются живые водные биоресурсы.

Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется.

Читайте: В Киеве воздух насыщен пылью, сажей и дымом. Причина - горение торфяников, - Минприроды

Ситуация на реке Сейм

По руслу р. Сейм продолжает двигаться повторное загрязнение.

Улучшение фиксируется по пункту с. Чумаково - прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами - сероватый.

В пунктах с. Мутин и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца - до 1,3 раза. По азоту аммонийному, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано.

Читайте также: Загрязнение реки Десна достигло Киевщины, - Госводагенство

Загрязнение рек Сейм и Десна

Ранее заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Впоследствии в Минприроды заявили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине. Это уже нанесло ущерб нашему государству на более 405 млн гривен.

Также читайте: Киев может остаться без основного источника питьевой воды из-за загрязнения Десны, - ЧАО "Киевводоканал"
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Топ комментарии
+3
Звична справа для рашистів, ГАДИТИ там де живуть, але і Україні!! Це у них, ота, скрєпа…
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22.09.2024 19:35
+3
Что мешает Украине проводить такие же диверсии на рашке с помощью дронов? Почему вокруг моцквы не горят торфяники и поля с зерновыми?
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22.09.2024 19:43
+3
запитання лише одне.
а де наразі НАНУ з її несчисленними хіміками, які відомі всьому світу?
жодного посилання на них не бачив.
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22.09.2024 20:14
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А стрічка подій коментів так й не працює?
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22.09.2024 19:23 Ответить
У мене ні і досі
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22.09.2024 20:04 Ответить
Походу кацапи найшли лазівку, як знищувати українців ефективніше.

Повторне забруднення річки (а значить це вже буде завжди).
Ще додати що в Києві вже 4й день дихати неможливо (підозрюю що гігантська кількість шахедів щоночі призводять до пожеж).
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22.09.2024 19:29 Ответить
Что мешает Украине проводить такие же диверсии на рашке с помощью дронов? Почему вокруг моцквы не горят торфяники и поля с зерновыми?
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22.09.2024 19:43 Ответить
Хлорпікрін в загашниках є.
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22.09.2024 21:02 Ответить
Висновок - відігнати орків від цієї річкі . Тим більш що та земля етнічно украінська
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22.09.2024 20:48 Ответить
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22.09.2024 20:49 Ответить
Ось дивиться - на мапі в них даже річка НЕРУССА
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22.09.2024 20:50 Ответить
Якщо ми не маємо річок які впадають на російські водні ресурси, і які ми не можемо ,,випадково,, забруднювати то потрібно скидати з дронів отруту на їхні річки. Головне щоб вони текли не до нас. Потім морозитись як кацапи. НАСТАМНЄСТОЯЛО.
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22.09.2024 19:33 Ответить
Є Сіверський Донець. Він в Дон впадає. І протікає по ДНР майже всією довжиною. И лугандонці з нього воду п'ють...
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23.09.2024 11:16 Ответить
Звична справа для рашистів, ГАДИТИ там де живуть, але і Україні!! Це у них, ота, скрєпа…
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22.09.2024 19:35 Ответить
Немытые орки массово тонут на переправах вот реку и загадили.
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22.09.2024 19:38 Ответить
Что ты будешь делать. Наверное опять случайность, да?
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22.09.2024 19:40 Ответить
Якби кацапня чого небезпечнішого, ніж стоки з цукрового заводу не кинула , з лабораторії фсб.
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22.09.2024 19:55 Ответить
запитання лише одне.
а де наразі НАНУ з її несчисленними хіміками, які відомі всьому світу?
жодного посилання на них не бачив.
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22.09.2024 20:14 Ответить
НАНУ налічує найбільше у світі академіків на душу населення, правда, практично всі з них 75+. Коли там почнуть з'являтися академіки 40+, тоді будем задавати їм питання, а поки що дайте їм спокій!
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22.09.2024 20:39 Ответить
Местные говорят что никакой это не сброс патоки. Но всем плевать. Главное сказали что это кацапы и все довольны.
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22.09.2024 20:15 Ответить
Так це люди самі вирішили, що це кацапи. Ви ж нікому нічого не доведете. Не всім чхати, а просто я, наприклад, як можу на це вплинути? Ніяк. А хто може, той займається цими питаннями по фаху. А зраду будуть розгоняти скрізь. Трава горить - ДРГ, в ДТП людина загинула - ДРГ

Там наразі в курщині ідуть бойові дії. Звісно, що туди потрапляє в річку - ніхто це не контролює з зрозумілих причин
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22.09.2024 20:19 Ответить
Так то Порошенко, а нє кацапи?
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23.09.2024 11:19 Ответить
Вирубка лісів на захоплених землях це квіточки у порівнянні з отруйною річкою.
Це співставні з засобами масового враження - брудна бомба.
Щось не видно як держава реагує. Підвоз води? Переселення господарств (залежних від водойм)?
Оснащення гідростанціями для збагачення киснем - це як прикласти подорожника.
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22.09.2024 22:18 Ответить
Зебилы, жуйте, жуйте нежеть, вместо того шобы кацапов осадить в международном суде, еще за первое , а теперь и за второе загрязнение.
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23.09.2024 07:40 Ответить
Вони думають, як до забруднення Порошенка притягнути... Може то Ліпєцка фабріка річку труїть? Чи той сахарний завод- точно Рошеновский!)))
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23.09.2024 11:22 Ответить
 
 