В реке Сейм фиксируется повторное загрязнение воды, - Министерство защиты окружающей среды
По состоянию на 22 сентября в реке Сейм наблюдается повторное загрязнение воды. В реке Десна ситуция стабилизируется.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Ситуация на реке Десна
В сообщении говорится, что на р. Десна наблюдается стабилизация ситуации. На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке появляются живые водные биоресурсы.
Перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется.
Ситуация на реке Сейм
По руслу р. Сейм продолжает двигаться повторное загрязнение.
Улучшение фиксируется по пункту с. Чумаково - прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами - сероватый.
В пунктах с. Мутин и с. Озаричи вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.
В пункте г. Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается. Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца - до 1,3 раза. По азоту аммонийному, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано.
Загрязнение рек Сейм и Десна
Ранее заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.
30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.
Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.
Впоследствии в Минприроды заявили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине. Это уже нанесло ущерб нашему государству на более 405 млн гривен.
Пожалуйста, подождите...
Повторне забруднення річки (а значить це вже буде завжди).
Ще додати що в Києві вже 4й день дихати неможливо (підозрюю що гігантська кількість шахедів щоночі призводять до пожеж).
а де наразі НАНУ з її несчисленними хіміками, які відомі всьому світу?
жодного посилання на них не бачив.
Там наразі в курщині ідуть бойові дії. Звісно, що туди потрапляє в річку - ніхто це не контролює з зрозумілих причин
Це співставні з засобами масового враження - брудна бомба.
Щось не видно як держава реагує. Підвоз води? Переселення господарств (залежних від водойм)?
Оснащення гідростанціями для збагачення киснем - це як прикласти подорожника.