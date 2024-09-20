В Киеве воздух насыщен пылью, сажей и дымом. Причина - горение торфяников, - Минэкологии

Причиной плохого качества воздуха в Киеве является горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Причина - горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), которые являются компонентами дыма", - говорится в сообщении.

Жителям столицы рекомендуют:

ограничить пребывание на улице;

воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;

плотно закрывать окна и двери;

отказаться от проветривания квартиры;

по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку в жилых помещениях;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.

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20 сентября в КГГА сообщили, что в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

Также Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом по состоянию на утро 20 сентября.

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