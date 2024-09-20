В Киеве воздух насыщен пылью, сажей и дымом. Причина - горение торфяников, - Минэкологии
Причиной плохого качества воздуха в Киеве является горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Причина - горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), которые являются компонентами дыма", - говорится в сообщении.
Жителям столицы рекомендуют:
- ограничить пребывание на улице;
- воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;
- плотно закрывать окна и двери;
- отказаться от проветривания квартиры;
- по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку в жилых помещениях;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.
20 сентября в КГГА сообщили, что в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха.
Также Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом по состоянию на утро 20 сентября.
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Давня назва торфу - "займиста земля", говорить сама за себе. Торф схильний до самозаймання, яке може статися за температури вище 50 C. Особливістю торф'яних пожеж є те, що вогонь може заглиблюватись в шар торфу і горіння відбуватиметься на великій глибині, повільно й без полум'я, може поширюватися в усіх напрямках, незалежно від напрямку й сили вітру та горіти навіть під час суттєвих опадів.
"Глава МВС України Ігор Клименко за дорученням президента Володимира Зеленського зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашко Алвіш Машадом.
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Ліси, поля голять на тисячах гектарів. За офіційною ! інформацією.
Трохи зекономлять на цигарках.
І не кажіть що у нас щось горить.
Невже не можна викликати штучний дощ ?