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воздух (171) загрязнение (252) Киев (24765) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (71)

В Киеве воздух насыщен пылью, сажей и дымом. Причина - горение торфяников, - Минэкологии

У Києві повітря насичене пилом, сажею і димом. Горять торфовища

Причиной плохого качества воздуха в Киеве является горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Причина - горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), которые являются компонентами дыма", - говорится в сообщении.

Жителям столицы рекомендуют:

  • ограничить пребывание на улице;
  • воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;
  • плотно закрывать окна и двери;
  • отказаться от проветривания квартиры;
  • по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку в жилых помещениях;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.

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20 сентября в КГГА сообщили, что в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

Также Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом по состоянию на утро 20 сентября.

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Топ комментарии
+2
Це наслідки осушування та меліорації земель. Якщо б була державна воля - цей процес зворотній. Прибрать меліораційні канали, підняти цим рівень грунтових вод і нічого, ніколи на торфяниках не буде горіти.
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20.09.2024 12:34
+2
Спробуйте погасіть торф'яник. Літак не допоможе.
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20.09.2024 13:00
+1
Ці торфяники постійно горять, невже за багато років неможна будо щось зробити?
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20.09.2024 12:01
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Ці торфяники постійно горять, невже за багато років неможна будо щось зробити?
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20.09.2024 12:01 Ответить
Чому важко гасити торф'яні пожежі

Давня назва торфу - "займиста земля", говорить сама за себе. Торф схильний до самозаймання, яке може статися за температури вище 50 C. Особливістю торф'яних пожеж є те, що вогонь може заглиблюватись в шар торфу і горіння відбуватиметься на великій глибині, повільно й без полум'я, може поширюватися в усіх напрямках, незалежно від напрямку й сили вітру та горіти навіть під час суттєвих опадів.
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20.09.2024 13:51 Ответить
Свої пожежі загасити не можуть, а збираються відправляти допомогу Португалії....

"Глава МВС України Ігор Клименко за дорученням президента Володимира Зеленського зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашко Алвіш Машадом.

Глава МВС запропонував послу допомогу від українських рятувальників. "ДСНС має спеціалізований пожежний літак і підготовлених фахівців для роботи в таких умовах", - зазначив він."
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20.09.2024 12:06 Ответить
Спробуйте погасіть торф'яник. Літак не допоможе.
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20.09.2024 13:00 Ответить
Та хіба ж тільки торф'яники у нас горять? ...
Ліси, поля голять на тисячах гектарів. За офіційною ! інформацією.
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20.09.2024 13:06 Ответить
Хоч для курців буде добре.
Трохи зекономлять на цигарках.
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20.09.2024 12:14 Ответить
Це наслідки осушування та меліорації земель. Якщо б була державна воля - цей процес зворотній. Прибрать меліораційні канали, підняти цим рівень грунтових вод і нічого, ніколи на торфяниках не буде горіти.
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20.09.2024 12:34 Ответить
Україна запропонувала Португалії допомогу в гасінні лісових пожеж: ДСНС може надіслати спеціалізований літак та команду Джерело:

І не кажіть що у нас щось горить.
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20.09.2024 12:37 Ответить
Мадам фон дер Ляєн надихається наших реалій.
Невже не можна викликати штучний дощ ?
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20.09.2024 14:09 Ответить
Так, хоч і не значний, але сморід відчувається.
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20.09.2024 14:57 Ответить
рашистські холуї теж активізувалися і все палять підряд і скрізь...
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21.09.2024 05:20 Ответить
 
 