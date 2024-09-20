У Києві повітря насичено пилом, сажею і димом. Причина - горіння торф’яників, - Міндовкілля
Причиною поганої якості повітря у Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.
Про це повідомила пресслужба Міндовкілля, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 10:00 у повітрі м.Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина - горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму", - йдеться в повідомленні.
Жителям столиці рекомендують:
- обмежити перебування на вулиці; утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
- щільно зачиняти вікна та двері;
- відмовитися від провітрювання квартири;
- за можливості користуватися системами кондиціювання та очищення повітря; проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.
20 вересня у КМДА повідомили, що у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.
Також Київ посів перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям станом на ранок 20 вересня.
Топ коментарі
+2 Виталий Еременко
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+2 Олена Тихонова b920a9e0
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+1 Mart
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Давня назва торфу - "займиста земля", говорить сама за себе. Торф схильний до самозаймання, яке може статися за температури вище 50 C. Особливістю торф'яних пожеж є те, що вогонь може заглиблюватись в шар торфу і горіння відбуватиметься на великій глибині, повільно й без полум'я, може поширюватися в усіх напрямках, незалежно від напрямку й сили вітру та горіти навіть під час суттєвих опадів.
"Глава МВС України Ігор Клименко за дорученням президента Володимира Зеленського зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашко Алвіш Машадом.
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Ліси, поля голять на тисячах гектарів. За офіційною ! інформацією.
Трохи зекономлять на цигарках.
І не кажіть що у нас щось горить.
Невже не можна викликати штучний дощ ?