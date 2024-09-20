УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12699 відвідувачів онлайн
Новини
2 824 12
повітря (162) забруднення (239) Київ (19116) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (159)

У Києві повітря насичено пилом, сажею і димом. Причина - горіння торф’яників, - Міндовкілля

У Києві повітря насичене пилом, сажею і димом. Горять торфовища

Причиною поганої якості повітря у Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 у повітрі м.Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина - горіння торф'яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму", - йдеться в повідомленні.

Жителям столиці рекомендують:

  • обмежити перебування на вулиці; утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
  • щільно зачиняти вікна та двері;
  • відмовитися від провітрювання квартири;
  • за можливості користуватися системами кондиціювання та очищення повітря; проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.

Читайте: У річці Сейм на Сумщині спостерігається нове погіршення якості води, причини з’ясовують, - Міндовкілля

20 вересня у КМДА повідомили, що у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря

Також Київ посів перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям станом на ранок 20 вересня.

Також читайте: Забруднення річок Сейм і Десна завдало збитків на понад 405 млн гривень, - Гринчук

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Це наслідки осушування та меліорації земель. Якщо б була державна воля - цей процес зворотній. Прибрать меліораційні канали, підняти цим рівень грунтових вод і нічого, ніколи на торфяниках не буде горіти.
показати весь коментар
20.09.2024 12:34
+2
Спробуйте погасіть торф'яник. Літак не допоможе.
показати весь коментар
20.09.2024 13:00
+1
Ці торфяники постійно горять, невже за багато років неможна будо щось зробити?
показати весь коментар
20.09.2024 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці торфяники постійно горять, невже за багато років неможна будо щось зробити?
показати весь коментар
20.09.2024 12:01 Відповісти
Чому важко гасити торф'яні пожежі

Давня назва торфу - "займиста земля", говорить сама за себе. Торф схильний до самозаймання, яке може статися за температури вище 50 C. Особливістю торф'яних пожеж є те, що вогонь може заглиблюватись в шар торфу і горіння відбуватиметься на великій глибині, повільно й без полум'я, може поширюватися в усіх напрямках, незалежно від напрямку й сили вітру та горіти навіть під час суттєвих опадів.
показати весь коментар
20.09.2024 13:51 Відповісти
Свої пожежі загасити не можуть, а збираються відправляти допомогу Португалії....

"Глава МВС України Ігор Клименко за дорученням президента Володимира Зеленського зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашко Алвіш Машадом.

Глава МВС запропонував послу допомогу від українських рятувальників. "ДСНС має спеціалізований пожежний літак і підготовлених фахівців для роботи в таких умовах", - зазначив він."
показати весь коментар
20.09.2024 12:06 Відповісти
Спробуйте погасіть торф'яник. Літак не допоможе.
показати весь коментар
20.09.2024 13:00 Відповісти
Та хіба ж тільки торф'яники у нас горять? ...
Ліси, поля голять на тисячах гектарів. За офіційною ! інформацією.
показати весь коментар
20.09.2024 13:06 Відповісти
Хоч для курців буде добре.
Трохи зекономлять на цигарках.
показати весь коментар
20.09.2024 12:14 Відповісти
Це наслідки осушування та меліорації земель. Якщо б була державна воля - цей процес зворотній. Прибрать меліораційні канали, підняти цим рівень грунтових вод і нічого, ніколи на торфяниках не буде горіти.
показати весь коментар
20.09.2024 12:34 Відповісти
Україна запропонувала Португалії допомогу в гасінні лісових пожеж: ДСНС може надіслати спеціалізований літак та команду Джерело:

І не кажіть що у нас щось горить.
показати весь коментар
20.09.2024 12:37 Відповісти
Мадам фон дер Ляєн надихається наших реалій.
Невже не можна викликати штучний дощ ?
показати весь коментар
20.09.2024 14:09 Відповісти
Так, хоч і не значний, але сморід відчувається.
показати весь коментар
20.09.2024 14:57 Відповісти
рашистські холуї теж активізувалися і все палять підряд і скрізь...
показати весь коментар
21.09.2024 05:20 Відповісти
 
 