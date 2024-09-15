Загрязнение реки Десна достигло Киевщины, - Госводагенство

По состоянию на 15 сентября пятно загрязнения, которое движется по Десне, уже дошло до Киевской области. Оно наблюдается между селами Литки и Рожны.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, основная концентрация загрязнения наблюдается в Черниговской области между селами Остер и Максим.

"На сегодняшний момент загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна, то есть оно находится уже в Киевской области между селами Летки и Рожны. Но основная концентрация загрязнения находится в Черниговской области между селами Остер и Максим", - сказал Гопчак.

Он отметил, что специалисты начали фиксировать первые признаки изменения цвета воды и уровня мутности в Десне на Киевщине.

Несмотря на это Гопчак заявил, что киевлянам не стоит волноваться относительно качества питьевой воды, ведь специалисты "Киевводоканала" принимают все меры для предотвращения попадания грязной воды в дома горожан.

"В пятницу приехали 120 тонн активированного угля, который будет использован для дополнительной очистки воды. Также были поставлены дополнительные боновые заграждения, есть необходимые реагенты. То есть "Киевводоканал" может убрать и запах, и органическое вещество, жители Киева будут обеспечены питьевой водой соответствующего качества", - заявил Гопчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрязнение рек Сейм и Десна нанесло ущерб более чем на 405 млн гривен, - Гринчук

Загрязнение рек Сейм и Десна

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Впоследствии в Минприроды заявили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине. Это уже нанесло ущерб нашему государству на более 405 млн гривен.

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