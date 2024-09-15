Забруднення річки Десна дісталося Київщини, - Держводагенство

Станом на 15 вересня пляма забруднення, яка рухається Десною, вже дійшла до Київської області. Вона спостерігається між селами Літки та Рожни.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, основна концентрація забруднення спостерігається у Чернігівській області між селами Остер та Максим.

"На сьогоднішній момент забруднення дійшло до 336 км від впадіння по річці Десна, тобто воно знаходиться вже у Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення знаходиться у Чернігівській області між селами Остер та Максим", - сказав Гопчак.

Він зазначив, що фахівці почали фіксувати перші ознаки зміни кольору води та рівня каламутності у Десні на Київщині.

Попри це Гопчак заявив, що киянам не варто хвилюватися щодо якості питної води, адже фахівці "Київводоканалу" вживають усіх заходів для унеможливлення потрапляння брудної води у домівки містян.

"У п’ятницю приїхали 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові бонові загородження, є необхідні реагенти. Тобто "Київводоканал" може прибрати і запах, і органічну речовину, жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості", - заявив Гопчак.

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Забруднення річок Сейм та Десна

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Згодом у Міндовкілля заявили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині. Це вже завдало збитків нашій державі на понад 405 млн гривень.

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