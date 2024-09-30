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У Києві тимчасово погіршився стан повітря: Рекомендується обмежити тривале перебування на вулиці

У Києві фіксують тимчасове погіршення стану повітря 30 вересня

Станом на 30 вересня у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах Києва фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київській області.

Також, як повідомляє Укргідрометцентр, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря.

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Як додали у пресцентрі КМДА, водночас для Київщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу.

Рекомендації до поліпшення ситуації:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у понеділок, 30 вересня, серйозне погіршення якості повітря зафіксовано у східних та північно-східних регіонах України через пил та смог, який вітром занесло з території Росії.

Зранку 20 вересня рівень забрудненості повітря у Києві в п’ять разів перевищував норму.

Автор: 

повітря (165) забруднення (245) Київ (19541)


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"Пити багато води"))
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30.09.2024 15:41 Відповісти
Проблема горіння торфяників біля Києва існує багато років на постійній основі, ніхто не вирішує
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30.09.2024 15:55 Відповісти
Чим більше п'єш води, тим повільніше горить торф.
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30.09.2024 16:13 Відповісти
Так переможемо!
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30.09.2024 19:25 Відповісти
Какие ветровые потоки. Шахеды каждую ночь сбивают в области трассерами и трава сухая горит как спички через пол часа. Ничего еще тупее не придумали?
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30.09.2024 16:28 Відповісти
Щось мені Підказує що Це Наслідки Климатичної Зброї...
Такої Погоди в нас ще Ніколи не було...
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30.09.2024 16:41 Відповісти
каждодневные обстрелы тоже не улучшают воздух
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30.09.2024 16:49 Відповісти
Так в Деснянському також.
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30.09.2024 17:08 Відповісти
 
 