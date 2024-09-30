У Києві тимчасово погіршився стан повітря: Рекомендується обмежити тривале перебування на вулиці

Станом на 30 вересня у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах Києва фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київській області.

Також, як повідомляє Укргідрометцентр, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря.

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Як додали у пресцентрі КМДА, водночас для Київщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу.

Рекомендації до поліпшення ситуації:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у понеділок, 30 вересня, серйозне погіршення якості повітря зафіксовано у східних та північно-східних регіонах України через пил та смог, який вітром занесло з території Росії.

Зранку 20 вересня рівень забрудненості повітря у Києві в п’ять разів перевищував норму.