У Києві знову фіксують високий рівень забрудненості повітря
У Києві вранці 3 жовтня зафіксовано високий рівень забруднення атмосферного повітря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській МВА.
"У всіх районах столиці фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу)", - йдеться в повідомленні.
На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 85 (високий рівень забрудненості)
- вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 89 (високий рівень)
- вул. Турівська, 28 – індекс якості 82 (високий рівень забрудненості)
- проспект Берестейський, 97 – індекс якості 85 ( високий рівень забрудненості).
- вул. Китаївська, 22 – індекс якості 76 (високий рівень забрудненості).
- вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 86 (високий рівень).
- вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 81 (високий рівень).
За умови високого рівня забрудненості медики радять:
- Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
- Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
- Пити багато води.
Раніше у КМДА нагададували, що за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль