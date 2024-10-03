УКР
У Києві знову фіксують високий рівень забрудненості повітря

У Києві знову забруднене повітря

У Києві вранці 3 жовтня зафіксовано високий рівень забруднення атмосферного повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській МВА.

"У всіх районах столиці фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу)", -  йдеться в повідомленні.

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 85 (високий рівень забрудненості)
  • вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 89 (високий рівень)
  • вул. Турівська, 28 – індекс якості 82 (високий рівень забрудненості)
  • проспект Берестейський, 97 – індекс якості 85 ( високий рівень забрудненості).
  • вул. Китаївська, 22 – індекс якості 76 (високий рівень забрудненості).
  • вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 86 (високий рівень).
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 81 (високий рівень).

За умови високого рівня забрудненості медики радять:

  • Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  • Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • Пити багато води.

Раніше у КМДА нагададували, що за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві знову погіршився стан повітря: рекомендується обмежити тривале перебування на вулиці

Автор: 

забруднення (246) Київ (20025)
