У Києві знову фіксують високий рівень забрудненості повітря

У Києві вранці 3 жовтня зафіксовано високий рівень забруднення атмосферного повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській МВА.

"У всіх районах столиці фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу)", - йдеться в повідомленні.

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 85 (високий рівень забрудненості)

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 89 (високий рівень)

вул. Турівська, 28 – індекс якості 82 (високий рівень забрудненості)

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 85 ( високий рівень забрудненості).

вул. Китаївська, 22 – індекс якості 76 (високий рівень забрудненості).

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 86 (високий рівень).

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 81 (високий рівень).

За умови високого рівня забрудненості медики радять:

Не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;

Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;

Пити багато води.

Раніше у КМДА нагададували, що за інформацією Укргідрометцентру, 1 та 2 жовтня прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

