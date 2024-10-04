У Києві тимчасово погіршився стан повітря у всіх районах, окрім Голосіївського

У всіх районах столиці, крім Голосіївського, фіксується підвищений індекс якості повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зокрема зазначається, що на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря – 83 (високий рівень забрудненості)

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 86 (високий рівень)

вул. Турівська, 28 – індекс якості 78 (високий рівень забрудненості)

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 77 (високий рівень забрудненості).

вул. Китаївська, 22 – індекс якості 55 (середній рівень забрудненості).

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 79 (високий рівень).

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 76 (високий рівень).

