РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8551 посетитель онлайн
Новости
1 644 4

В Киеве и ряде областей объявляли ​​воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с севера (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!", - сообщили в Воздушных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО сбили 9 ударных БпЛА из 19, еще 7 локационно потеряно, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

09:52 - отбой угрозы. Тревога продолжалась 30 минут.

Автор: 

Воздушные силы (2604) воздушная тревога (834)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лукашеску дякує за вагнерівців?
показать весь комментарий
04.10.2024 09:33 Ответить
Ну не знаю. Хто реагуй на тривогу. Молдавани?
показать весь комментарий
04.10.2024 10:00 Ответить
А даремно - кацапи "допиляли" свою балістику, і тепер вона може літати на 600-700 км. Так що тилу у нас практично немає...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:04 Ответить
За що і кажу. Раніше всі по підвалах. Тепер дітей в школу ведуть. Магазини не закриваються.
показать весь комментарий
04.10.2024 10:10 Ответить
 
 