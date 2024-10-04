В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с севера (обновлено)
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!", - сообщили в Воздушных силах.
09:52 - отбой угрозы. Тревога продолжалась 30 минут.
