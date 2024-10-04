Силы ПВО сбили 9 ударных БпЛА из 19, еще 7 локационно утрачены, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики ночью 4 октября атаковали Украину 19 ударными БпЛА типа "Shahed", которые запустили из районов Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"9 ударных БпЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 вражеских беспилотников локально потеряно, предположительно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушениях и пострадавших не поступала)", - говорится в сообщении.

