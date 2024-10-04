Силы ПВО сбили 9 ударных БпЛА из 19, еще 7 локационно утрачены, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики ночью 4 октября атаковали Украину 19 ударными БпЛА типа "Shahed", которые запустили из районов Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"9 ударных БпЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 вражеских беспилотников локально потеряно, предположительно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушениях и пострадавших не поступала)", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bob Fayn
показать весь комментарий04.10.2024 09:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Vladimir Korobko
показать весь комментарий04.10.2024 10:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Wlad West
показать весь комментарий04.10.2024 10:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль