Силы ПВО сбили 9 ударных БпЛА из 19, еще 7 локационно утрачены, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики ночью 4 октября атаковали Украину 19 ударными БпЛА типа "Shahed", которые запустили из районов Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"9 ударных БпЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. 7 вражеских беспилотников локально потеряно, предположительно в результате противодействия РЭБ (информация о разрушениях и пострадавших не поступала)", - говорится в сообщении.

Інфографіка

новий вид озброєння---локаційно втрачені
04.10.2024 09:48 Ответить
Летіли дуже високо і звук моторів був зовсім інший.
04.10.2024 10:16 Ответить
Высоко из-за РЄБ-ов
04.10.2024 10:50 Ответить
 
 