Сили ППО збили 9 ударних БпЛА з 19, ще 7 локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники вночі 4 жовтня атакували Україну 19 ударними БпЛА типу "Shahed", які запустили з районів Приморсько-Ахтарськ, Курська та мису Чауда в окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила)", - йдеться в повідомленні.
