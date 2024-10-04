Сили ППО збили 9 ударних БпЛА з 19, ще 7 локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники вночі 4 жовтня атакували Україну 19 ударними БпЛА типу "Shahed", які запустили з районів Приморсько-Ахтарськ, Курська та мису Чауда в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила)", - йдеться в повідомленні.

