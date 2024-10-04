У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півночі (оновлено)
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичної зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!", - повідомили в Повітряних силах.
09:52 відбій загрози. Тривога тривала 30 хвилин.
саша паламарчук
саша паламарчук
04.10.2024 09:33
Breezg
Breezg
04.10.2024 10:00
растуди
растуди
04.10.2024 10:04
Breezg
Breezg
04.10.2024 10:10
