УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12431 відвідувач онлайн
Новини
1 644 4

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики з півночі (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага!  Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!", - повідомили в Повітряних силах.

Також читайте: Сили ППО збили 9 ударних БпЛА з 19, ще 7 локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

09:52 відбій загрози. Тривога тривала 30 хвилин.

Автор: 

Повітряні сили (2949) повітряна тривога (964)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лукашеску дякує за вагнерівців?
показати весь коментар
04.10.2024 09:33 Відповісти
Ну не знаю. Хто реагуй на тривогу. Молдавани?
показати весь коментар
04.10.2024 10:00 Відповісти
А даремно - кацапи "допиляли" свою балістику, і тепер вона може літати на 600-700 км. Так що тилу у нас практично немає...
показати весь коментар
04.10.2024 10:04 Відповісти
За що і кажу. Раніше всі по підвалах. Тепер дітей в школу ведуть. Магазини не закриваються.
показати весь коментар
04.10.2024 10:10 Відповісти
 
 