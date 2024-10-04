Ночью россияне ударили по Белозерке на Херсонщине, погиб мужчина

Ночью 4 октября российская армия из артиллерии ударила по Белозерке Херсонской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

"К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получил мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Также утром 4 октября враг атаковал с дрона Кизомыс. Пострадал 54-летний мужчина, который ехал на мопеде.

"Он получил взрывную травму, ранение предплечья и перелом кости руки. Пострадавшего госпитализировали", - отметили в Херсонской ОВА.

За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Приднепровское, Зимовник, Антоновка, Кизомыс, Широкая Балка, Томина Балка, Белозерка, Станислав, Берислав, Змиевка, Урожайное, Мыловое и город Херсон.

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры и жилищно-коммунальных коммуникаций; из-за обстрелов жилых кварталов населенных пунктов области повреждены, в частности 35 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, складские помещения, автобус, сельхозтехнику и частные автомобили.

