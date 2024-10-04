Вночі росіяни вдарили по Білозерці на Херсонщині, загинув чоловік

Вночі 4 жовтня російська армія з артилерії вдарила по Білозерці Херсонської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1995 року народження", - йдеться в повідомленні.

Також зранку 4 жовтня ворог атакував з дрона Кізомис. Постраждав 54-річний чоловік, який їхав на мопеді.

"Він дістав вибухову травму, поранення передпліччя та перелом кістки руки. Потерпілого шпиталізували", - зазначили в Херсонській ОВА.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Кізомис, Широка Балка, Томина Балка, Білозерка, Станіслав, Берислав, Зміївка, Урожайне, Милове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та житлово-комунальних комунікацій; через обстріли житлових кварталів населених пунктів області пошкоджено, зокрема 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, складські приміщення автобус, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

