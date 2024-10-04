Монтян лишили права на осуществление адвокатской деятельности в Украине

Национальная ассоциация адвокатов сообщила, что Татьяну Монтян, подозреваемую в коллаборационной деятельности, лишили права на ведение адвокатской деятельности в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету

Как отмечается, решение было принято 20 сентября, и его уже внесли в Реестр. Свидетельство было выдано Монтян 22 сентября 1995 года.

Напомним, в феврале 2023 года адвокат и блогер Татьяна Монтян получила подозрения по 4 статьям УКУ. Ей грозит до 10 лет за решеткой. С начала российской агрессии Монтян находится на территории РФ и активно участвует в ИПСО вражеских спецслужб.

В мае 2023 года в Киеве СБУ разоблачила администратора прокремлевского Telegram-канала враждебной пропагандистки Татьяны Монтян. Ему объявлено о подозрении.