Монтян лишили права на осуществление адвокатской деятельности в Украине
Национальная ассоциация адвокатов сообщила, что Татьяну Монтян, подозреваемую в коллаборационной деятельности, лишили права на ведение адвокатской деятельности в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету
Как отмечается, решение было принято 20 сентября, и его уже внесли в Реестр. Свидетельство было выдано Монтян 22 сентября 1995 года.
Напомним, в феврале 2023 года адвокат и блогер Татьяна Монтян получила подозрения по 4 статьям УКУ. Ей грозит до 10 лет за решеткой. С начала российской агрессии Монтян находится на территории РФ и активно участвует в ИПСО вражеских спецслужб.
В мае 2023 года в Киеве СБУ разоблачила администратора прокремлевского Telegram-канала враждебной пропагандистки Татьяны Монтян. Ему объявлено о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всього лише з 2022 р. перебуває на росії
"На початку квітня 2015 року без відповідного дозволу Державної прикордонної служби України перетнулаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-37 [37] кордон між Росією та Україною з метою потрапити на території Луганської та Донецької областей, що знаходяться під контролем https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 терористів та військових збройних сил Росії , внаслідок чого https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB Центром «Миротворець» Тетяна Монтян була внесена до бази даних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів проти громадської безпекиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-38 [38] .
як і всі перебіжчики типу сцарьова - вона НІКОМУ на кацапах не потрібна
подібних персонажів рано чи пізно москалі звинуватять що вони "всєгда білі хахалмі" і привселюдно спалять як опудал на маслєніцу
А так вже і час йде, три роки, а щось робити потрібно.
є ще один зрадник зараз адвокат-баканов
Коли вже його повісять-чи воно вже в монако??
А так вона до цього часу була серед юристів України?
Ау Баканов, ти ще адвокат?
були "блатні", чи "позвоночні", чи кебешні сексоти і їх діти. Традицію передали на незалежну неньку і вони стали натуральними "кровосісами" -
самі приймаємо закони , думаючи як їх обходити, потім тягнемо з людей гроші.
Вся ця комуно-гебяшня поросль спаскудила і далі паскудить життя українського народу.
зараз отримують зарплати, персональні пенсії, надбавки та таке інше...
Єдине правильне рішення це прийняття закону про колаборацію. Де відміняються всі
матеріальні виплати, а після війни заборона цим людям брати участь у виборах і
бути обраними, займати посади в державних органах, вчителями, вихователями і ...