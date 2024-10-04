УКР
Монтян позбавили права на здійснення адвокатської діяльності в Україні

Монтян вже не адвокатка

Національна асоціація адвокатів повідомила, що Тетяну Монтян, підозрювану в колабораційній діяльності, позбавили права на ведення адвокатської діяльності в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Судово-юридичну газету

Як зазначається, рішення було ухвалено 20 вересня, і його вже внесли до Реєстру. Свідоцтво було видано Монтян 22 вересня 1995 року.

Нагадаємо, у лютому 2023 року адвокатка і блогерка Тетяна Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами. Від початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.

У травні 2023 року в Києві СБУ викрила адміністратора прокремлівського Telegram-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян. Йому оголошено про підозру.

+22
Які вони швидкі. Потужні потугоносці Потужного Кварталу.
Всього лише з 2022 р. перебуває на росії
04.10.2024 13:00 Відповісти
+7
Вчасно...Цікаво чого чекали? Думали що виправитися?
04.10.2024 13:02 Відповісти
+7
04.10.2024 13:18 Відповісти
Які вони швидкі. Потужні потугоносці Потужного Кварталу.
Всього лише з 2022 р. перебуває на росії
04.10.2024 13:00 Відповісти
Дійсно, вони "швидкі", "потужні" і ще якось вічно гальмують, не встигаючи за подіями.

"На початку квітня 2015 року без відповідного дозволу Державної прикордонної служби України перетнулаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-37 [37] кордон між Росією та Україною з метою потрапити на території Луганської та Донецької областей, що знаходяться під контролем https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 терористів та військових збройних сил Росії , внаслідок чого https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB Центром «Миротворець» Тетяна Монтян була внесена до бази даних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів проти громадської безпекиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-38 [38] .
04.10.2024 13:20 Відповісти
Вчасно...Цікаво чого чекали? Думали що виправитися?
04.10.2024 13:02 Відповісти
Я гадаю що її скоро кацапи позбавлять життя. Бо вона вже їх підзайобує.
04.10.2024 13:03 Відповісти
ман-тяв в "активному пошуку" хоть якихось заробітків
як і всі перебіжчики типу сцарьова - вона НІКОМУ на кацапах не потрібна
подібних персонажів рано чи пізно москалі звинуватять що вони "всєгда білі хахалмі" і привселюдно спалять як опудал на маслєніцу
04.10.2024 13:18 Відповісти
Вона давно вже на росії, так що це позбавлення запізно
04.10.2024 13:04 Відповісти
А не рано ли?****,какие всё таки безсердечные.
04.10.2024 13:05 Відповісти
Трансвистит?
04.10.2024 13:05 Відповісти
Не пройшло і три роки.
04.10.2024 13:05 Відповісти
Думали орда захопить Україну і нічого робити не потрібно. Була б Мандян і далі адвокатом.
А так вже і час йде, три роки, а щось робити потрібно.
04.10.2024 13:07 Відповісти
Бурна діяльність адвокатури вражає.
04.10.2024 13:12 Відповісти
Ти диви як швидко.
04.10.2024 13:15 Відповісти
Національна асоціація адвокатів "швидкого" реагування
04.10.2024 14:07 Відповісти
Вона ж ***@ута на всю голову. А чому не "шляхом ківи"? Так лаконічніше і зрозуміло для пересічного. А то тепер почнуться "портновські суди". Воно нам треба?
04.10.2024 13:17 Відповісти
04.10.2024 13:18 Відповісти
у нас всегда все "вовремя"
04.10.2024 13:19 Відповісти
почему эту прорашистскую ******* до сих пор не посадили на нары за антиУкраинскую деятельность?!
04.10.2024 13:20 Відповісти
Я думаю вона давним-давно вже в рашці. Хоча можу і помилятися.
04.10.2024 13:59 Відповісти
Це було скоріше виключення з правил, а ніж якийсь зсув у політиці Асоціації. Бо залишаються адвокатами України ще сотні, якщо не тисячі колаборантів.
04.10.2024 13:21 Відповісти
Какое-то скоропалительное решение!
04.10.2024 13:23 Відповісти
на диво швидко.
04.10.2024 13:27 Відповісти
Мені до вподоби ваш сарказм
04.10.2024 14:42 Відповісти
та невже!!!
є ще один зрадник зараз адвокат-баканов
Коли вже його повісять-чи воно вже в монако??
04.10.2024 13:29 Відповісти
Нарешті
А так вона до цього часу була серед юристів України?
Ау Баканов, ти ще адвокат?
04.10.2024 13:56 Відповісти
Не хочу образити майбутніх юристів України, але з часів совка у мене до юристів не добре ставлення. Тоді майже всі, що вчились на юрфаці
були "блатні", чи "позвоночні", чи кебешні сексоти і їх діти. Традицію передали на незалежну неньку і вони стали натуральними "кровосісами" -
самі приймаємо закони , думаючи як їх обходити, потім тягнемо з людей гроші.
Вся ця комуно-гебяшня поросль спаскудила і далі паскудить життя українського народу.
04.10.2024 14:04 Відповісти
А як там Резніков, він теж тепер адвокат
04.10.2024 14:05 Відповісти
Щй як оперативно!! І 10 років не встигли пройти. З самого Майдану ця паскуда сере нам на голови.
04.10.2024 14:39 Відповісти
Кому ті посвідчення видають, вона ж хвора на голову окрім того що сепарка.
04.10.2024 14:42 Відповісти
І це тільки тепер дійшло на одинадцятому році війни ? весь цей час та паскуда перебувала в днр і вела підривну антиукраїнську діяльність ,це ще раз доводить що влада і судди не українські.
04.10.2024 14:53 Відповісти
Це окремий випадок в загальній картині - сотні зрадників-колаборантів
зараз отримують зарплати, персональні пенсії, надбавки та таке інше...
Єдине правильне рішення це прийняття закону про колаборацію. Де відміняються всі
матеріальні виплати, а після війни заборона цим людям брати участь у виборах і
бути обраними, займати посади в державних органах, вчителями, вихователями і ...
04.10.2024 15:13 Відповісти
Ох ну ніфіга ж собі ефективність.
04.10.2024 16:13 Відповісти
Не пройшло і півроку, як пройшло три роки. О - оперативність.
04.10.2024 16:44 Відповісти
А вона ще жива?
04.10.2024 17:00 Відповісти
 
 