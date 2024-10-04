Монтян позбавили права на здійснення адвокатської діяльності в Україні

Національна асоціація адвокатів повідомила, що Тетяну Монтян, підозрювану в колабораційній діяльності, позбавили права на ведення адвокатської діяльності в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету

Як зазначається, рішення було ухвалено 20 вересня, і його вже внесли до Реєстру. Свідоцтво було видано Монтян 22 вересня 1995 року.

Нагадаємо, у лютому 2023 року адвокатка і блогерка Тетяна Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами. Від початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.

У травні 2023 року в Києві СБУ викрила адміністратора прокремлівського Telegram-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян. Йому оголошено про підозру.