Враг ударил по Краматорску
Днем 5 октября 2024 года войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
"Продолжаем фиксировать последствия вражеского обстрела Краматорска", - уточнил он.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 2 октября 2024 года войска РФ тоже наносили удары по Краматорску. Был ранен человек и повреждена инфраструктура.
