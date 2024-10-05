Враг ударил по Краматорску

Днем 5 октября 2024 года войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Продолжаем фиксировать последствия вражеского обстрела Краматорска", - уточнил он.

Также смотрите: Последствия удара РФ по Краматорску 25 сентября: 2 погибших, 19 раненых, в том числе 4 ребенка, повреждено 39 многоэтажек и 3 учебных заведения. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 2 октября 2024 года войска РФ тоже наносили удары по Краматорску. Был ранен человек и повреждена инфраструктура.