Последствия удара РФ по Краматорску 25 сентября: 2 погибших, 19 раненых, в том числе 4 ребенка, повреждено 39 многоэтажек и 3 учебных заведения. ФОТОрепортаж

Вследствие атаки россиян на Краматорск 25 сентября погибли два человека и 19 получили ранения, в том числе четыре ребенка от 4 до 15 лет.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"2 погибших и 19 раненых - таковы окончательные последствия вчерашнего удара по Краматорску.

Погибли 50-летний мужчина и 87-летняя женщина. Среди раненых - 4 ребенка от 4 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены 39 многоэтажек, 3 учебных заведения, 10 торговых точек и 16 автомобилей.

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"Не превращайте себя в мишень для россиян! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал начальник ОВА.

Напомним, вчера, 25 сентября, российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области. Сообщалось, что россияне сбросили на город КАБы.