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Последствия удара РФ по Краматорску 25 сентября: 2 погибших, 19 раненых, в том числе 4 ребенка, повреждено 39 многоэтажек и 3 учебных заведения. ФОТОрепортаж

Вследствие атаки россиян на Краматорск 25 сентября погибли два человека и 19 получили ранения, в том числе четыре ребенка от 4 до 15 лет.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"2 погибших и 19 раненых - таковы окончательные последствия вчерашнего удара по Краматорску.

Погибли 50-летний мужчина и 87-летняя женщина. Среди раненых - 4 ребенка от 4 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня

Кроме того, повреждены 39 многоэтажек, 3 учебных заведения, 10 торговых точек и 16 автомобилей.

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Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня
Наслідки удару РФ по Краматорську 25 вересня

"Не превращайте себя в мишень для россиян! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал начальник ОВА.

Напомним, вчера, 25 сентября, российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области. Сообщалось, что россияне сбросили на город КАБы.

Автор: 

Краматорськ (2283) обстрел (27351) Донецкая область (9756)


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" ... Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав начальник ОВА."

Який він вумний цей Вадим Філашкін ... куди евакуюватись пересічному і за які гроші знімати житло та жити в евакуації ?

Він що - впевнений , що у пересічних має бути те , що мав Вова Квартальний ще до свого Президентства - вілла в Італії , квартири в Батумі та Лондоні , повно нерухомості по Україні ... та ще й мільйони баксів на рахунках в офшорах ?
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26.09.2024 19:39 Ответить
Головне своечасно зняти Залужного та ще 16 військових керівників, а потім сунути фронт до Краматорська та Покровська!
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26.09.2024 20:06 Ответить
 
 