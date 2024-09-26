Последствия удара РФ по Краматорску 25 сентября: 2 погибших, 19 раненых, в том числе 4 ребенка, повреждено 39 многоэтажек и 3 учебных заведения. ФОТОрепортаж
Вследствие атаки россиян на Краматорск 25 сентября погибли два человека и 19 получили ранения, в том числе четыре ребенка от 4 до 15 лет.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"2 погибших и 19 раненых - таковы окончательные последствия вчерашнего удара по Краматорску.
Погибли 50-летний мужчина и 87-летняя женщина. Среди раненых - 4 ребенка от 4 до 15 лет", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждены 39 многоэтажек, 3 учебных заведения, 10 торговых точек и 16 автомобилей.
"Не превращайте себя в мишень для россиян! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал начальник ОВА.
Напомним, вчера, 25 сентября, российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области. Сообщалось, что россияне сбросили на город КАБы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Який він вумний цей Вадим Філашкін ... куди евакуюватись пересічному і за які гроші знімати житло та жити в евакуації ?
Він що - впевнений , що у пересічних має бути те , що мав Вова Квартальний ще до свого Президентства - вілла в Італії , квартири в Батумі та Лондоні , повно нерухомості по Україні ... та ще й мільйони баксів на рахунках в офшорах ?